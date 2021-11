Brages hederspris til Liv Køltzow

Hun har allerede en skjønnlitterær Brage-statuett på peishylla. Nå får hun også selveste hedersprisen.

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Denne gang falt juryens valg på Liv Køltzow, som var overveldet over all oppmerksomheten:

– Hvis dere fortsetter nå, begynner jeg å grine, sa hun da hun ble møtt av stående applaus fra en fullsatt sal i Dansens Hus. Hun fortsatte:

– Jeg har i veldig mange år hatt Aschehoug som en viktig partner, i 51 år, og vil takke dem og redaktøren. Aller viktigst er at jeg vil takke leserne mine.

«De nøler og grubler»

Juryen sirklet inn hedersprisvinneren på følgende vis: «Årets hedersprisvinner har sagt at det å lese en roman er en forholdsvis enkel handling, mens å forklare hva man har lest faktisk er vanskelig. Vanskelig er det også å gjengi kort forfatterskapet til hedersprisvinneren, og det fordi det finnes så mange innganger til det. Selv har forfatteren uttalt at det er to temaer som går igjen, og det er tiden og bevisstheten.

Det er også sagt om tekstene til årets hedersprisvinner at de ikke kan leses fort. Selv om hovedpersonene i bøkene ofte er rastløse og urolige, så kan ikke leseren være det. Tekstene er som innstendige anmodninger om oppmerksomhet. Forfatterens karakterer sanser, observerer og reagerer. De nøler og grubler, tviler og tenker. Teksten utforsker hvor utfordrende det kan være å forstå andre mennesker, og det å bli forstått. Og på veien til erkjennelsen unnlater karakterene å velge, de utsetter og utsetter. Samtidig viser de, paradoksalt nok, vilje og evne til å handle, forandre, og fortsette.

Hedersprisvinneren, som også må kunne karakteriseres som viljesterk og egenrådig, har i bok etter bok utvist stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Forfatterskapet representerer særegne bidrag til norsk litteratur, og har en åpenbar plass i norsk litteraturhistorie. Forfatteren vi i kveld skal hedre, var med i kretsen rundt tidsskriftet Profil på 60-70 tallet, og har skrevet noveller, romaner, dramatikk, essays, og også en biografi. Årets hedersprisvinner har også vært en flittig dagbokskriver. Et utvalg av disse dagboksnotatene ble utgitt i år, og en anmelder omtalte utgivelsen som en perle for alle som interesserer seg for forholdet mellom kunst og liv. Det er en glede å annonsere at hedersprisen går til Liv Køltzow»