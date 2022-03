– Jeg skriver om ting som virkelig skremmer meg

– Jeg pleier å si at for meg, så preller ting lett av, men i senere år har jeg innsett at jeg nok er ganske mørkredd likevel. Og jeg skriver jo om ting som virkelig skremmer meg, noe som kanskje forsterker redselen, medgir Tina Frennstedt. Og tilføyer at hun eksempelvis er nesten panisk redd for ild og flammer, som hun slipper løs i stor stil i Skjærsild.

– Jeg går ikke hjemmefra uten å sjekke at ovner og lys er slått av, sier forfatteren.

– Bøker med brodd

Frennstedt svarer slik på om det er noe betenkelig over det å la seg inspirere av virkeligheten når man skrive underholdningslitteratur.

– Jeg endrer steder, navn og familieforhold av hensyn til pårørende når jeg skriver fram noe som er inspirert av virkeligheten. Jeg har også kontakt med politifolk for å unngå at jeg – ubevisst – forstyrrer noe som har med en etterforskning å gjøre. Men mitt inntrykk er at mange pårørende i cold case-saker vil at disse sakene skal belyses, det er en ytterligere sorg dersom de blir glemt, fortsetter forfatteren – som legger til at hun nå er inne i en skriveperiode der hun skriver seg stadig mer bort fra virkelige krimsaker.

– Det er et bevisst valg som gir meg større frihet i selve skrivingen. Mye er fortsatt inspirert av virkelige hendelser, men nå baker jeg det mer inn, forklarer hun. Og sier at hun skriver mer enn underholdning, hun vil levere bøker med brodd.

Påvirker mennesker

– Jeg passer nok på å smyge inn ett og annet for å vise fram eksempelvis urettferdighet. Noe som også er viktig for meg med bøkene er å normalisere det å være skeiv – samt si noe om hvor mye en cold case-sak påvirker mange mennesker.

Tina Frennstedt (f. 1969) er en av Sveriges fremste kriminalreportere, og har jobbet for flere store aviser og med TV-produksjoner. Hun er en av de mange svenske krimforfatterne som legger turen til Oslo og Krimfestivalen som arrangeres torsdag til lørdag denne uka. Krimbøkene hennes er solgt for oversettelse til ti land og har solgt godt over 100 000 eksemplarer hjemme i Sverige, og en TV-serie om etterforskeren Tess er på vei i regi av produksjonsselskapet Anagram.

Besatt av hevn

I Skjærsild er opptakten en dødsbrann som setter skrekk i beboerne på Österlen. Snart er det klart at etterforsker Tess Hjalmarsson leter etter en gjerningsperson som virker besatt av å få hevn.

«En skikkelig pageturner med høyt tempo og flere uventede vendinger», kvitterer en anmelder. Og forfatteren selv ser gleder seg over at bøkene hennes når ut til stadig flere.

– Jeg tror leserne liker karakterene mine, at de føles realistiske med sine feil og mangler. Det er også noe som engasjerer med fenomenet cold case og den iboende urettferdigheten i det at en sak forblir uoppklart – og gjerningsmannen får gå fri, sier forfatteren.

Hun ser også at hun har skapt en etterforsker som skiller seg litt ut i den stadig tettere krimjungelen. Tess Hjalmarsson er skeiv, og som del av en minoritet har hun en annen tilnærming til krimsakene hun skal løse, mener forfatteren. Som sier at dette med rettferdighet blir svært viktig for henne.

– Videre så er jo homofile helter veldig underrepresentert i krimlitteratur, og det vil jeg gjerne være med på å endre. Jeg manglet skeive forbilder i oppveksten, så nå håper jeg å bidra med noe jeg selv kunne trengt.

Frustrasjonen vokste

I bøkene sine tegner Frennstedt fram en empatisk heltinne som er lidenskapelig opptatt av sakene hun nøster i.

– Hun vil så gjerne gi de pårørende svar på hva som har hendt. Sidekicket hennes, Marie Erling, pleier å si om Tess at hun har litt dårlig selvkontroll og at hun ikke alltid vet sitt eget beste. Videre har Tess høye krav til seg selv, og i flere år har hun vært drevet av et sterkt ønske om å få barn, utdyper forfatteren om karakteren.

Inspirasjonen til både karakterer og handling i bøkene henter Frennstedt fra sin fartstid som kriminalreporter og uoppklarte saker hun skrev om, saker som hun aldri har klart å glemme.

– Jeg så hvordan frustrasjonen vokste, både hos de pårørende og politiet, når årene gikk og oppklaringen uteble. Det var da ideen til bøkene vokste fram. Jeg bestemte meg for å la en kvinnelig etterforsker få bryne seg på slike saker i en bokserie.

Det skal også bli en TV-serie om etterforskeren Tess. Produksjonsselskapet Anagram, som står bak «Den tynne blå linjen», skal utvikle bøkene til TV-serie.

– Det føles utrolig spennende, og det er et bevis på at andre tror på karakterene – også i dette formatet. Manusarbeidet pågår, finansieringen er i mål, så ballen ruller, sier forfatteren.