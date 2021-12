– Jeg har alltid skrivefri i ferier

JULEKALENDEREN: I dagens luke finner vi ungdomsbokforfatter og krimpris-vinner Randi Fuglehaug.

Randi Fuglehaug har gjort braksuksess med ungdomsroman-serien Halve kongeriket, som hun har skrevet sammen med Anne Gunn Halvorsen. I fjor debuterte hun dessuten som krimforfatter med boka Fallesjuke. Sistnevnte ble hun tidligere i høst tildelt Maurits Hansen-prisen for, en pris for beste krimdebut som deles ut av Kongsberg Krim. Vi tok en prat med Randi om juletradisjoner, skriveplaner og årets store leseopplevelser.

– Hvor tilbringer du jula i år?

På Vestlandet, hos familie på Voss og i Ørsta.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

Pinnekjøtt eller ribbe. Legg merke til det viktige og diplomatiske «eller» her. Jeg feirer jul med svigerfamilien min her på Østlandet annethvert år og er såpass tilpasningsdyktig at jeg har begynt å like den alternative julematen like godt.

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

Alltid skrivefri i høytider og ferier. Det er viktig å slappe av, gjerne så mye at jeg begynner å kjede meg litt og gleder meg til å kaste meg over tastaturet igjen 3. januar. Denne jula lader jeg også opp til bokslipp, da Tonedød, andre bok i min krimtrilogi fra Voss, skal lanseres allerede i uke tre.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

Jeg må si Morgenstjernen. Var litt sent på ballen på denne, mest fordi jeg var skeptisk til å følge ni karakterer i en bok, men etter noen år med Knausgård-fri var det helt utrolig fint å hengi seg til hverdagsskildringsmesteren igjen. Ønsker meg Ulvene fra evighetens skog – boka med, som noen påpekte, årets mest Harry Potter-aktige tittel – til jul, selv om jeg er veldig skuffa over at karakterene fra forrige bok ikke er med.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Tre bøker til voksne: Marianne Marthinsens Selveiersanger, som må være den beste romanen jeg har lest av en norsk politiker, Ane Barmens Pappa var nesten på Woodstock, som fikk meg til å hulke over avlivningen av en hund i kapittel to og Tegnehannes Bare vent: Babybobla illustrert, som jeg heretter kommer til å gi til alle som nettopp har fått eller skal få barn. Tre bøker til unge: Kine Jeanette Solbergs morsomme og sjarmerende Ikke lov å le, Anne Gunn Halvorsens kloke og viktige Ikke vær redd og Susanne Kaluzas interessante og underholdende Hvorfor har vi ikke president i Norge?

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

Jeg fikk positiv graviditetstest i tidlig julegave både i 2012 og 2014, lite som kan slå det. Må eventuelt bli da broren min og jeg fikk både Commodore 64 og saccosekker på åttitallet en gang.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Den stadig økende interessen for filmatisering av norske romaner, eksemplifisert gjennom at Arvingen – eller Royalteen, som filmen skal hete – har premiere på Netflix.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Prøysen! Uten tvil.