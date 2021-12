På jakt etter detaljene

BARNEBOKPROFILEN: Maren Tjelta Thu lar seg inspirere av både Instagram, Pinterest og historier fra virkeligheten. Det er derimot i de små detaljene hun finner den gode historien.

Da hun ble spurt om å lage barnebok om jul og adventstid, var ikke Maren Tjelta Thu vond å be. Alva og julenissen er Thus første bok som hun både har skrevet og illustrert. Her følger vi Alva og julenissen på hver sin kant under forberedelsene til jul.

Forfatter: Maren Tjelta Thu

Aktuell med: Alva og julenissen (Aschehoug)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

Jeg fikk en mail fra en redaktør i Aschehoug som lurte på om jeg ville lage en julebok som også skulle være en letebok med masse detaljer. Jeg elsker jul og å tegne små detaljer, så dette var midt i blinken for meg.

Tre barnebok-favoritter:

– Stormhvalen av Benji Davies, Den store fuglejakten av Nora Brech og Snømannens jul av Sondre Lerche, illustrert av Victoria Sandøy. Disse bøkene har så utrolig fine historier og illustrasjoner!

– Hvordan jobber du?

– Jeg begynner alltid med å samle inspirasjon, enten dette er fra Pinterest, Instagram eller fra virkeligheten. Dette hjelper meg til å komme på ideer. Deretter begynner jeg å tegne grovskisser. Jeg liker veldig godt å skisse raskt med blå blyant på papir, men i det siste har jeg gått over til å skisse i Procreate på iPaden min slik at jeg enkelt kan overføre skissene til Photoshop. Jeg bruker et Wacom tegnebrett når jeg jobber i Photoshop. I Photoshop jobber jeg videre med å fikse på skissene og ser hva som funker og hva som ikke funker før jeg går videre til å fargelegge og legger på detaljer, skygge, lys, mønster og så videre.

Jeg har Wacom Cintiq 16, om noen er interessert i hvilke type tegnebrett jeg bruker.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg liker denne illustrasjonen fordi jeg er veldig glad i å tegne landskap, og vil gjerne øve meg og bli bedre på det. Denne illustrasjonen er inspirert av en av mine favorittanimasjonsfilmer, Klaus.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Da jeg var liten var jeg veldig glad i Svein og rotta-bøkene til Marit Nicolaysen. Jeg hadde alle bøkene og lydbøkene. Jeg pleide alltid å høre på lydbøkene mens jeg tegnet, og kunne sitere alt utenat.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Jeg tror nok det måtte ha vært Ole Brumm, eller Paddington.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Dette var litt vanskelig, men kanskje Matilda fra Roald Dahl? Hun er smart og har magiske krefter og historien har en lykkelig slutt.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– For meg er det veldig viktig med det visuelle, og selvfølgelig en god historie. Personlig liker jeg veldig godt visuell humor som kan fungere til alle aldre, som for eksempel et lite dyr som gjør noe morsomt i illustrasjonen som ikke nødvendigvis har noe med historien å gjøre. Jeg liker veldig godt å lete etter ting i illustrasjoner. Historien i mange barnebøker er ofte veldig korte og enkle med et klart mål, da synes jeg det er viktig med fine visuelle illustrasjoner som gir liv til historien.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg må nok si Harry Potter.