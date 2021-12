– Fabelaktig og evig kul

FRAMSNAKKING: Iris Furu åpner ballet med en Brage-dobbel.

Da starter vi atter en gang vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Vi innrømmer det først som sist: dette er noe av det hyggeligste vi gjør gjennom bokåret. Første kvinne ut er Iris Furu, forlagsredaktør for sakprosa i Aschehoug.

Eneste nyttårsforsett

Fra egen hylle trekker hun frem en ekte hederskvinne: – Nå som den fabelaktige og evig kule Liv Køltzow har mottatt Brages hederspris, må alle lese hennes Dagbøker i utvalg, som Aschehoug ga ut tidligere i år. Makan til tenksomme, ærlige, storslagne og stillferdige refleksjoner rundt kunst og kvinneliv tror jeg ikke vi har i Norge. Denne boken kommer jeg til å lese i hvert år, det blir mitt eneste nyttårsforsett.

– Frastøtende og pirrende

Og sannelig er det ikke et Brage-sus også over boken Iris Furu velger fra et annet forlag – en forfatter som var nominert, men ble slått på målstreken av Jon Fosse:

– Jeg brukte noen stille sommerdager på Victoria Kiellands merkelige roman Mine menn, den subjektive og sanselige fortellingen om massemorderen Belle Gunness. Hun skriver frastøtende og pirrende på samme tid, og resultatet er et språk det er umulig å glemme. Honnør også til No Comprendo Press for en nydelig fysisk bok – stoffbind og gullskrift gjør meg glad!