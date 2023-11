– Jeg hadde elsket å lese det som barn

BARNEBOKPROFIL: – Bøllefrø er et bra ord, det må jeg bruke til noe, tenkte jeg. Så sovna jeg, sier barnebokforfatteren S.G Bjørdal.

S. G. Bjørdal (f. 1995) fra Nøtterøy, er tegneserieskaper utdannet innen visuell kommunikasjon og har i tillegg ett studieår på tegneserielinja på Buskerud Folkehøgskole. Bøllefrø! Den store eplekonkurransen er hennes debut som tegneserieskaper.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– En kveld jeg skulle legge meg og sove kom jeg på at bøllefrø er et ord som eksisterer. Det er et bra ord, det må jeg bruke til noe, tenkte jeg. Så sovna jeg. Heldigvis husket jeg det morgenen etter, og derfra begynte en historie og karakterer å utvikle seg.

– Den store drømmen min har alltid vært å gi ut en tegneserie. Jeg har laget tegneserier hele livet, i bretta A4-ark stiftet sammen på midten og i tegnebøker. Og så har jeg alltid likt å tegne humoristiske dyrefigurer med uttrykksfulle ansikt. Så med bøllefrø har jeg laget noe jeg selv hadde elsket å lese når jeg var barn!

– Tre barnebok-favoritter:

– Den utrolige reisen av Sheila Burnford er boka jeg har lest flest ganger i livet. Språket var gammeldags og tungt å komme seg igjennom de første gangene, men de utrolig fine naturskildringene var verdt det.

– Det suser i sivet av Kenneth Grahame, for jeg vil også være et dyr som bor i det landskapet. Men mest av alt fordi jeg synes herr Padda er veldig morsom.

– Laika av Nick Abadzis brukte jeg omtrent syv år på å lese ferdig. Eller rettere sagt, jeg brukte syv år på å lese ferdig de siste 20 sidene. Hver gang jeg prøvde meg på en ny side begynte jeg å grine så mye at jeg måtte gi opp. Vi vet jo alle hvordan den historien ender, og jeg er veldig glad i hunder …

– Vi var på klassetur i Belgia, og fyren som viste oss rundt på tegneseriemuseet presenterte meg for Alene-serien av Gazzotti og Vehlmann. Det er jeg veldig glad for at han gjorde, for det er den mest spennende tegneserien jeg har lest.

– Hvordan jobber du:

– Når jeg står fast går jeg enten tur med hunden eller prøver å tenke høyt sammen med noen, og ofte begge deler samtidig. Det funker også bra når jeg prøver å bygge opp en morsom scene. Pappa og jeg har det veldig gøy med å finne på vitser til historiene mine, for vi har begge det jeg liker å kalle Donald Duck-humor.

– Når jeg skal tegne den ferdige historien kommer ofte B-mennesket i meg fram. For jeg jobber best på ettermiddagen og utover kvelden (og noen ganger natta).

– Din egen favorittillustrasjon:

– Jeg klarer ikke å velge ut en bestemt illustrasjon, men jeg har det veldig gøy med å skisse dårlige, veldig tullete tegninger og tegneserier av karakterer/personer jeg liker fra serier, filmer og band. Jeg blir aldri lei av å se på de skissene.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn:

– Her må jeg så klart trekke fram Laika igjen. Og så en bok som heter Pinnsvin i gangen av Lucy Daniels. Hovedpersonen og familien hennes hjelper et skadet pinnsvin og ungene hennes, og på slutten slipper de dem ut i naturen igjen. Jeg gråt ikke bare litt da man fikk vite at det ikke hadde gått så bra med en av ungene. Ja, jeg er veldig glad i dyr.

– Sist men ikke minst må jeg nevne Den lille larven Aldrimett av Eric Carle. Det var bare noe med øynene til den larva. Jeg syntes så synd på den av en eller annen grunn. Og selv om jeg ble glad for at alt gikk bra og den ble til en fin sommerfugl, så kom jeg meg liksom aldri over det tomme, tomme blikket til den veldig, veldig sultne larva, der den spiste og spiste seg igjennom all maten.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt:

– Noen fra Mummidalen. Hufsa er ikke førstevalget, men jeg drømte en gang at vi dro på handletur sammen så det kunne sikkert vært hyggelig det også.

– Og hvem ville du helst selv ha vært:

– En av gutta i Barske Bøller-serien. Jeg tror det hadde vært morsomt å være en del av den vennegjengen.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde:

– Pappa leste Donald-blader for meg før jeg selv hadde lært å lese. Det var noe med historiene og figurene som gjorde at det var morsomt og spennende for oss begge, uavhengig av alder. Jeg liker når bøker og tegneserier får til det!

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Pippi er kul, men hvis jeg på Potter kan velge Beatrix Potter sitt univers, så velger jeg det! I likhet med Det suser i sivet har jeg lyst til å være et dyr som bor i det idylliske landskapet.