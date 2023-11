Humanist forlag utvider

Humanist forlag har fått to nye ansatte.

Marte Spurkland tiltrer rollen som redaktør for H magasin for humanisme. Spurkland er journalist og programleder, og har tidligere jobbet i Aftenposten Forklart, NRK, TV 2 og VG. Hun har skrevet flere bøker, blant annet Klassen. Fortellinger fra et skoleår. Boken ble hun nominert til Brageprisen for i 2017.

Guro Nielsen Solberg ansettes som forlagsredaktør, og har tidligere jobbet nesten tolv år i Kagge Forlag. Hun har master i litteraturformidling fra Universitetet i Oslo. Fra før har hun jobbet som redaktør for flere store forfatternavn i norsk litteratur, som Maja Lundes og Lisa Aisatos Snøsøsteren, Kaja Nordengen med boken Hjernen er stjernen og Lisa Aisatos Livet – illustrert og

Forlagssjef Bente Pihlstrøm sier dette om tilsettingen på vegne av Humanist Forlag:

«Når vi nå skulle utvide gikk vi på jakt etter de beste, og der har vi vært svært heldige. Dedikerte folk med lang erfaring og mye kunnskap, som hadde et genuint ønske om å jobbe nettopp hos oss, med de temaene vi er opptatt av,» sier Pihlstrøm.