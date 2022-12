– Jeg gir da bort mange flere enn tre bøker

LUKE 21: – Folk som elsker å lese trenger alltid en bok til, og de som ikke leser noe særlig må jo i hvert fall få en bok, sier kategorisjef for barne- og ungdomslitteratur i Ark, Emilie Jarto.

Emilie Jarto arbeider daglig med barne- og ungdomslitteraturen i Ark, og med tre barn under seks, er det klart at årets store leseropplevelse kom fra barnelitteraturen. Og at hun blir å gi bort barnebøker i julegave – mange flere enn bare tre!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Selve julaften blir hjemme med familien i Oslo, og så blir det en vel liten turné hvor vi drar på julebesøk til familie og venner.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Konsert med Oslo Fagottkor. Her er det selvsagt viktig å skryte av at dette har vært en årlig tradisjon for oss fra de opptrådte i Lilleborg kirke og til i år med konsert i selveste Oslo Spektrum, sammen med Kringkastingsorkestret (KORK). Og for de som ikke var så heldige å ha vært der live så ligger årets konsert ute på NRK.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Det må være å lese den første illustrerte Harry Potter-boken av J.K. Rowling, Harry Potter og de vises sten, for seksåringen min. Jeg er veldig glad i å lese og lytte til bøker selv, men for tiden får jeg absolutt de aller beste leseropplevelsene sammen med barna mine på ett, fire og seks år.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg gir da alltid bort mange flere enn tre bøker til jul! Folk som elsker å lese trenger alltid en bok til, og de som ikke leser noe særlig må jo i hvert fall få en bok.

– Selvsagt skal jeg gi bort Trollheim 2: Hevneren fra Helheim av Arne Lindmo, illustrert av Ida S. Skjeldbakken (Bok 1 i serien, Kråkeslottets hemmelighet, vant jo Ark Barnebokpris i høst – hipp hurra!)

– Siste bok i Halve kongeriket-serien av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, Blått blod, må under juletreet!

– Og til slutt Kokosbananas og tøysemaskinen av Rolf Magne Andersen, illustrert av Victoria Haalman Hamre, er topp humor og underholdning til de aller minste. Kokosbananas-bøkene er forresten også helt herlige i lydbokversjon, så et lite lyttetips til romjulen der altså.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være en hjemmelaget nøkkelring pyntet med gjennomsiktige plastperler i forskjellige farger, som den ene sønnen vår hadde laget i barnehagen. Den julegaven er med meg hver dag.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Jeg tenker nok at vi fortsatt snakker en del om Bokloven også i 2023.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Herman – historier fra en udiagnostisert hverdag av Herman Flesvig og Erlend Loe, med illustrasjoner av Bård Sletvold Torkildsen bør absolutt leses av både elever og lærere. Spesielt relevant bok i disse dager med alle debattene om seksårsreformen.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At vi alle går sammen for å bidra til at unge mennesker leser eller lytter til enda flere bøker i 2023 – og gjerne på norsk! Jeg inspireres gjerne av for eksempel Booktok selv, og engelske bøker kan være utrolig gode, men hadde det ikke vært kult om vi fikk til noe av det samme engasjementet og lesegleden rundt norske bøker?

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Da velger jeg Askepott, i både gammel og ny versjon.