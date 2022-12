Høstens bestselger er ikke på bestselgerlistene

=Oslos julebok har solgt i nærmere 40 000 eksemplarer, men organisasjonen regner med enda høyere salgstall før året er omme.

– Juleboka er det viktigste produktet vårt gjennom året, forteller Erlend Paxal, daglig leder i Erlik, og ansvarlig redaktør for årets julebok.

Gatemagasinet Erlik blir utgitt månedlig, og har som formål å fremme saker om og fra blant andre vanskeligstilte og rusmisbrukere. Hver november utgir Erlik-organisasjonen en spesialutgave, en julebok, som Paxal beskriver som et mer «litterært produkt» enn månedsmagasinene.

– Vi ønsker å formidle både båre selgeres stemmer, men også å trekke inn eksterne forfattere og skapere, som bidrar med innhold innenfor et gitt tema, sier Paxal.

Gladnyhet, med en dyster side

Hadde Erliks julebok blitt solgt i bokhandel, er det liten tvil om at den hadde befunnet seg på bestselgerlistene.

– Vi har solgt 40 000 julebøker hittil i år, men håper å bikke 70 000, slik som i fjor, forteller Paxal.

Juleboka har et totalopplag på hele 81 000 eksemplarer.

– Det er et veldig raust opplag, for vi vil helst ikke gå tom før julaften. Salget er alltid uforutsigbart, både utfra hvor mange som kommer på jobb og ikke minst hvor mange som vil kjøpe juleboka.

Paxal mener at de gode salgstallene er en gladnyhet, men at den kommer med en dyster realitet.

– Det betyr jo at behovet for det vi driver med er stort. Vi feirer høye salgstall, den inntekten gjør jo at hele Erlik går rundt. Men vi forbereder oss på at vi får en vedvarende økning, med tanke på den nye fattigdommen vi ser rundt oss.

Avgjørende for selgerne

Flere har mindre å rutte med i årets førjulstid. Økte matvarepriser, strømpriser og renteheving gjør at mange nordmenn melder de vil bruke mindre på julefeiringen. Dette merker heldigvis ikke Erlik-selgerne:

– Nei, vi merker ikke noe stort utslag negativt, selv om enkelte selgere rapporterer om kunder som sier de ikke har råd til boka i år. Men vi var spente på dette i forkant. Juleboka er en populær julegave, og jeg tror nettopp nå, når folk må prioritere litt hardere, at det slår positivt ut for Erlik. Da velger folk kanskje en gave som kommer andre til unnsetning, sier Paxal.

– Hvor viktig økonomisk er «Juleboka» for Erlik-selgerne?

– Det er helt klart at den for mange er avgjørende. Flere av selgerne tar med inntekten fra årets juleboksalg som et viktig bidrag til sin egen økonomi i det kommende året. Vi ser jo gode historier blant selgerne våre, hvor mange endelig får betalt regninger som har forfalt, og kanskje til og med får feiret litt jul, kjøpt noen julegaver og litt ekstra til seg selv. Som det er med oss vanlige lønnstakere om får halv juleskatt, er inntektene fra juleboka en liten bonus for dem som driver gatemagasinsalg. Dessuten er Juleboka også avgjørende for driften av Erlik-organisasjonen.

Hoveddelen av opplaget selges i Oslo og Trondheim, men også i mindre byer står gatemagasinselgere for juleboksalget.

– En del av opplaget går til samarbeidsorganisasjoner i for eksempel Fredrikstad, Bodø, Tromsø, forteller Paxal.

– En gave i seg selv

Innholdet er likt, uansett hvor i Norge du kjøper Juleboka. Og i år er temaet «Mat».

– Boka heter «Rundt bordet», og bidragene er skrevet med mat som en rød tråd. Det er flere sterke tekster, fra etablerte forfattere, som Anne B. Ragde, Marit Eikemo og Tyra Tronstad, men også fra de som jobber som selgere. Alle tekstene i boken er illustrert, og vi har brukt mye tid på å matche illustratører opp mot bidragene. Forsiden er blant annet illustrert av Bendik Kaltenborn.

Selv kaller Erlik Juleboka for «Årets viktigste julegave».

– Vi syns det er en god beskrivelse, når vi snakker med selgerne våre og ser hva denne boka betyr for dem som er innom kontoret hver dag. Det er en julegave folk blir glad for å få, og så er det rett og slett en viktig handling for selgeren. Det å kjøpe denne boka av selgerne våre, er en liten gave i seg selv.