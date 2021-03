Jæger-novellen er ferdigstrikket

2538 ord i Jørgen Jægers krimnovelle «Et fordømt avskum» har blitt til 2538 luer.

– Det er litt rart og litt godt å være ferdig med dette gigantiske prosjektet. Rart fordi det har blitt en helt naturlig del av covid-livet dette siste året, å ha kontakt med hundrevis av entusiastiske likesinnede hver dag. Det kommer jeg til å savne enormt. Men det er litt godt å bli ferdig også selv om jeg er av den typen som syns at veien frem er mer interessant enn målet, forteller Britt Elin Skogseide.

For ett år siden, rett før Norge stengte ned, startet hun et strikkeprosjekt, med å forvandle Jørgen Jægers krimnovelle «Et fordømt avskum» til 2.538 strikkeluer.

– Bildene er samlet slik at novellen kan leses muligens med en liten trykk/strikkefeil innimellom men fy søren altså, for en fargerik novelle dette har blitt. Selv mener jeg at denne utgaven slår en hver forlagsutgave ned i støvlene! For hvilken krimnovelle kan vel skryte av at den ikke bare underholder leseren, men også beskytter hode og ører mot vind og kulde…?

Rekord på 70 luer

– Jeg kjenner Britt fra i gamle dager og visste at hun var kreativ og full av artige påfunn, men dette overgår alt! Da hun henvendte seg tente jeg på ideen umiddelbart og stilte en novelle til rådighet. Da var det snakk om gensere, så skiftet hun til strikking av luer med ett og ett ord på – enda bedre! Dette er utrolig moro å få være med på og jeg er kjempebegeistret, fortalte Jørgen Jæger i starten av strikkeprosjektet.

Skogseide forteller om lange netter og mye styr, men også veldig mye glede:

– Jeg var aldri i tvil om at dette var noe vi ville få i havn, og for noen fantastiske mennesker jeg har fått lov å bli kjent med takket være denne galskapen. Noen har vært mer enn fornøyd med å strikke én lue, men de fleste har strikket luer til hele familien og alle de kjenner – til kollegaer og naboer, til basarer og Bymisjonen.

En deltaker har strikket hele 70 luer alene – mens Skogseide er stolt av sine 43 luer.

Enkel orddeling

– I begynnelsen var ordene viktig – dess gøyere ord dess mer entusiasme, etter hvert så vi alle at en EN-lue eller en DEN-lue er like viktig som en med FORSTENET eller MUSESTILLE på, forteller Skogseide.

Men en del ord fant sine naturlige hjemhavner:

– Det hører med til historien at mange TIL gikk til Tromsø og mesteparten av i`ene gikk til Møre og Romsdal. 50 stykker OG-luer er strikket til de 50 Moria-flyktningene, de var ferdig allerede før jul men det var ikke styresmaktene så å finne frem til de rette eierne av disse luene blir litt av jobben nå når prosjektet er i havn og verdenes mest originale påskekrim er klar for påskefjellet.

Nå er Skogseide klar for nytt strikkeprosjekt – etter en aldri så liten pustepause:

– Med så mange usedvanlig flinke strikkedamer på laget føler jeg at det ikke finnes grenser for hva vi kan få til sammen etter dette – jeg har noen ville planer, det må innrømmes, men nå trengs det en aldri så liten strikkepause, det vil si – jeg har jo den genseren jeg aldri ble ferdig med.

På fredag kan du lese krimnovellen i sin helhet her på BOK365 – men klarer du ikke vente til den tid, kan du lese den, lue for lue, her.