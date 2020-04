Jæger-novelle på strikkepinner

De 2358 ordene i en Jørgen Jæger-krimnovelle skal bli til like mange luer. – For et eventyr, sier initiativtaker Britt Elin Skogseide.

– I en tid som denne er det godt å kunne fokusere på noe morsomt og inspirerende. Det å tilhøre et litt spinnvilt fellesskap som dette føles godt, forteller Britt Elin Skogseide.

Hun har startet prosjekt med å strikke hele Jørgen Jægers upubliserte novelle «Et fordømt avskum» inn, ord for ord, på luer. 2358 ord skal bli til 2358 luer. Og hele trehundreogfiretusenfemhundreogseksti masker til sammen.

I utgangspunktet skulle Jørgen Jægers upubliserte novelle bli en serie nummererte gensere, fikk hun en ny ide:

– Jeg ble sittende og smatte litt på ordene som Jæger slår om seg med. Akkurat der og da fikk jeg veldig lyst på en lue med et norsk ord på. Denne novellen byr på i alt 2538 herlige norske muligheter. For et eventyr!

Opphavsmannen var like begeistret.

– Jeg kjenner Britt fra i gamle dager og visste at hun var kreativ og full av artige påfunn, men dette overgår alt! Da hun henvendte seg tente jeg på ideen umiddelbart og stilte en novelle til rådighet. Da var det snakk om gensere, så skiftet hun til strikking av luer med ett og ett ord på – enda bedre! Dette er utrolig moro å få være med på og jeg er kjempebegeistret, sier Jæger, som i disse dager sitter 24/7 med innspurten på manuset Hjerteløs.

Peer Gynt og Olav Hauge

– På Facebook-siden «Jørgen Jæger-luen» eksploderte det umiddelbart da folk ble invitert til å bli med på galskapen like før påske, forteller Britt.

Dette er ikke første gang hun takler et litterært strikkeprosjekt. I 2017 satte hun i gang prosjektet «Hele Norge strikker Peer Gynt», hvor hele Peer Gynt teksten ble strikket på lusekofter over en ti månedersperiode, med strikkere fra Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Færøyene, Island og California.

– Den 14. oktober 2017 – på dagen 150 år etter at Ibsen satte punktum og sa seg ferdig med mesterverket – gikk en fargerik parade gjennom Bergen sentrum – et halvt kilometer langt Peer Gynt-eventyr.

Britt fikk blod på tann, og startet et nytt strikkeprosjekt, «LESEkofta».

– Den er ment å være rammen rundt ditt favoritt- dikt. Jeg strikket min favoritt ”Det er den draumen”. Mange ville være med og strikke Hauge – men i løpet av de to årene denne Facebook-gruppen har eksistert er det strikket gensere med dikt av et herlig mangfold av norske lyrikere og vise – og rockemusikere fra inn og utland. Alle med velsignelse fra rettighetshaverne.

Er du en av disse narkomane kanskje?

– Fra å være en strikkeglad lesehest har jeg nå havnet i rollen som ord-megler. Alle ordene er naturligvis nummererte slik at novellen kan settes sammen når vi engang er i havn, forteller Britt om arbeidet med «Jørgen Jæger luen».

Det har vært lange køer på en del årstall og ulike ord og setninger.

– En som ville strikke 4 luer valgte seg: HOLD-DEG-FAST-ELSKEDE! En annen var fornøyd med MILLION og en postansatt valgte seg POSTDAMEN, sier Britt, og legger til:

– Det har så langt ikke vært noe problem å få delt ut ord som DØDEN, MARERITTET, FORDØMT og AVSKUM. Det etterlyses hele tiden litt sterke ord og uttrykk, så mulig jeg har mange nordlendinger med på moroa. NARKOMANE derimot var ett ord jeg var overbevist om at jeg måtte strikke selv.

Men så fikk Britt en melding fra en terapeut for rusavhengige/alkoholikere, som ønsket å hedre kollegene med hver sin lue som kunne symbolisere at de sammen blir til noe større.

– Og jeg hadde setningen: «DEG? – ER-DU-EN-AV-DISSE-NARKOMANE-KANSKJE?» Bare tanken på at den setningen havnet på rett sted gjør hele dette prosjektet verd all innsats som legges ned.

Klar for mer galskap

I skrivende stund er det mellom 700 og 800 luer på strikkepinnene, hvorav rundt 300 luer er ferdigstrikket. Og enn så lenge er det kun Britt og Jørgen som vet hva den ferdige novellen handler om.

– Det er utrolig fascinerende å se hvordan alle disse ordene glitrer når de får stå alene. Så selv uten å vite hva ordene skal fortelle oss når de settes sammen i riktig rekkefølge er dette prosjektet inspirerende også på dette stadiet. Det popper frem bilder av ferdigstrikkede luer døgnet rundt på siden vår – mange av strikkerne har virkelig fått blod på tann, strikker gjerne en til og enda en.

Hun oppfordrer alle til å bli med:

– Mitt ønske er å få med så mange som mulig på dette eventyret – så la jungeltelegrafen gå! Jeg har massevis av ord å dele ut. Og kjenner du en ELLEN eller 4 så har jeg ord til dem også. For en femtilapp får du oppskrift, mønster, et ord og et nummer.

Du kan bli med, eller følge prosjektet, på Facebook-siden Jørgen Jæger-luen eller på Instagram: joergenjaegerluen.

Og Britt har en oppfordring til andre forfattere som gjerne vil ha sitt eget lueprosjekt:

– Skulle det finnes en forfatter der ute som akkurat nå kjenner på at det kunne vært stas å bli strikket – så er jeg alltid klar for litt mer galskap. Men først må jeg få et fordømt avskum på beina!