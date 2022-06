Inn i styret i Forleggerforeningen

Nå er hun ikke "bare" styreleder i Vålerenga Fotball. Tuva Ørbeck Sørheim er også nytt styremedlem i Forleggerforeningen.

BOK365 meldte sist uke om Bokhandlerforeningens nye styre. Også i Forleggerforeningen er det blitt et par bytter. Verdt å merke seg er at nyinnmeldte Bonnier Norsk Forlag har fått styreplass, ved at Alexander Even Henriksen er blitt innvalgt som nytt styremedlem. Marie Lexow fra Memo forlag har trukket seg ut av styret.

I kjølvannet av at Tuva Ørbeck Sørheim er blitt ny forlagssjef i Kagge, blir det også et naturlig bytte i Forleggerforeningens styre – ved at Ørbeck Sørheim går inn i stedet for sin forgjenger Jorunn Sandsmark.

Forleggerforeningens styre består nå av: Edmund Austigard (leder), Det Norske Samlaget

Kamilla Simonnes (nestleder), Forlaget Manifest

Tom Gaudland, Forlagshuset Vest

Anne Gaathaug, Papermoon

Håkon Harket, Forlaget Press

Alexander Even Henriksen, Bonnier Norsk Forlag

Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm

Arne Magnus, Gyldendal Norsk Forlag

Mads Nygaard, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)

Tuva Ørbeck Sørheim, Kagge Forlag Marit Alette Utsi, Davvi Girji (1. vararepresentant)

Gerd Johnsen, Agenda Res Publica (2. vararepresentant)