Presidentvalget: Ikke for å skryte

Mens vi venter. Tidligere leder i Norsk Oversetterforening - «altmuligkvinnen i bokbransjen». Eller «forlagspoteten», som noen kaller henne, Cecilie Winger skriver om det amerikanske presidentvalget.

«I dag er det den store dagen, den aller største dagen. I dag skal USA bli g r e a t igjen. Endelig. Det sier alle. Folk gråter når de sier det.

Aldri skal USA bli g r e a t e r.

Statslederne i Europa sier det. De elsker meg. Aller høyest elsker Norge meg. Jeg vil ha flere innvandrere fra Norge. Jens Stolenberg er min største fan. Han er så stor fan at du ikke kan tro det. Utrolig stor! Men enda større er Erna. Det sier alle. Alle elsker Jens og Erna. Og meg.

Se på meg: Jeg er i Norge. Alle jeg treffer sier jeg er den største helten. Kjempestor helt. Større enn alle andre helter. Så utrolig stor. Så uendelig større enn alle andre. Helt sant. For i dag skal det bli slutt på Kinasyken. Ikke noe mer covid 19, 23 eller 22, hvis jeg vinner. Det sier alle. Kineserne også. Folk gråter av glede. Alle takker meg. Aldri vil noe virus blitt slått ned like effektivt. Utrolig effektivt. Helt utrolig effektivt. Alle i verden vil takke meg. Du er et geni, roper alle. Et stort geni. Så utrolig stort geni. Ufattelig. Det sier alle.

Her er jeg sammen med min norske oversetter, Cecilie Winger. Hun er også et geni. Hun er flinkere enn alle andre oversettere i hele verden. Til sammen. Aller best. Alle vet det. Det sier folk. Alle sier det. Folk ringer meg og sier det. Noen gråter. Hun er så smart, så ufattelig smart at hun til og med har gått på universitetet. Og pen! Hun er til og med mye penere enn Melania. Folk gråter av glede når de ser oss sammen. Helt sant. De har aldri sett noen smartere folk sammen. Alle takker oss.

Fotografiet er tatt av Tor Tveite. Han er den beste fotografen i hele universet. Det vet alle. Utrolig god. PR-rådgiverne mine sier jeg aldri skal bruke andre enn ham. Han er så god at folk gråter.»