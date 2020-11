Stilton på naturens skuldre

Jordens 10 millioner arter og vår egen hjerne er temaer for Stiltons eksport-suksesser.

– Det kjennes rart. Med unntak av ett år i pappaperm har jeg vært på jobb i Frankfurt hver høst siden 1996. Og da jeg hadde perm, dro jeg ned med datteren min i sele på magen, fikk jeg også med meg ett møte.

Hans Petter Bakketeig synes en oktober uten Frankfurt-bokmesse har fortonet seg underlig.

Smartere og smidigere

Bakketeig og hans agentur Stilton har likevel kommet bra fra pandemien:

– Det har vært en spennende dreining mot å se og ta i bruk nye digitale løsninger, for å gjøre vårt salgsarbeid smartere, smidigere og mer lønnsomt. Da tenker jeg ikke bare på zoom-møter i stedet for fysiske møter, men på alle sider ved det å drive et litterært agentur; hvordan vi markedsfører forfattere og kommuniserer rundt deres bøker og forfatterskap, hvordan vi kan bruke digitale løsninger i salgsarbeidet og det administrative. Vi har laget en rekke filmer med noen av forfatterne som har nye bøker nå i høst, som vi bruker aktivt i alle salgsmøter, forteller Bakketeig.

I tillegg har Stilton Agency også opplevd både en «familieforøkelse og hus-flytt:

– Det er en milepæl for Stilton Agency at vi har fått med Leyla Körner Øier som ny litterær agent, med hennes erfaring som selger og gründer er hun den perfekte match for meg. Og vi har flyttet inn i nye kontorer i sjarmerende Akersveien 25, der vi deler hus med Ljå Forlag og Ljå Lyd.

Vinner-dobbel

Og det har vært bevegelser også på rettighetsfronten for Bakketeig og Stilton:

– Anne Sverdrup-Thygesons På naturens skuldre var en vinnertittel for oss under denne digitale Frankfurt-bokmessen. Vi har solgt rettigheter til åtte land på kort tid: UK, Sverige, Finland, Taiwan, Sør-Korea, Polen, Nederland, Romania, og vi forhandler en italiensk avtale akkurat nå. Den andre store tittelen i øyeblikket er Olav Schewe og Barbara Oakleys Superhjernen, som vi faktisk har ni flotte salg på så langt: World English til St. Martin’s Press etter stor auksjon, Kina, Taiwan, Frankrike, Polen, Russland, Ungarn, Japan og Nederland, forteller Hans Petter Bakketeig, og legger til:

– Vi har også veldig stor interesse for flere av våre nye høsttitler og forventer mange flere bud og avtaler de kommende ukene. Interessant er det også at vi selger en del av våre backlisttitler: Are Kalvøs Hyttebok frå helvete har fått fransk bud, Huden er guden av Jon Anders Halvorsen er solgt til Kina, og Hanna Støstads Eventyrlig evolusjon til Russland.