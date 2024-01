I kveld smeller det til i Ålesund

I kveld er det åpning av Ålesund Litteraturfestival med et rikholdig program tre dager til ende.

Ålesund litteraturfestival (26. – 28. januar) er allerede etter ett år blitt en litteraturfestival å regne med. I år kan festivalen skilte med navn som Tore Renberg, Maria Parr, Endre Ruset, Simon Stranger, Kjartan Fløgstad, Oliver Lovrenski, Marit Kaldhol, Zeshan Shakar, Arif, Hans Olav Lahlum, Maja Lunde, Edvard Hoem og Thomas Enger. Bare for å nevne noen av navnene på plakaten.

Festivalen vil igjen utforske litteraturen, men også inkludere et spekter av kunstuttrykk, i tråd med styrets visjon om å bringe varierte og engasjerende arrangementer til publikum. Styreleder Nesteren Hasani uttrykker sin glede over hvordan festivalen har utviklet seg:

— Målet har alltid vært å skape et givende og kreativt miljø for alle involverte. Sammen ønsker vi å spre denne positiviteten videre til hele Ålesund by, og jeg er glad for å kunne si at vi har lyktes med det.

Festivalen vil igjen inkludere et spennende barneprogram. Det vil være lek, et underholdende sceneprogram og blant annet besøk av vår tids kanskje største barnebokforfatter, Maria Parr. Poesi vil naturligvis også være en sentral del av programmet, med poesipub og open mic. Det blir Slam-poesi og techno fra duoen Fredrik Høyer og Bendik Baksås, og ikke minst vil Endre Ruset fremføre hele sin diktsyklus, Noriaki, sammen med musikerne Stian Omenås og Jon Balke.

— Ålesund Litteraturfestival 2024 er en feiring av litteratur og kunst i et hjertevarmt og inkluderende miljø, avslutter Nesteren Hasani.

Hele programmet finner du her.