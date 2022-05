Hvite Liljer ut i verden

– Det kjennes nesten uvirkelig, sier forfatteren.

Boken hennes har ingredienser som livslang kjærlighet og krigens brutalitet, og fortellingen er inspirert av historien om Blodveien i Nordland, der krigsfanger fra Jugoslavia ble satt til å bygge veier for tyskerne under 2. verdenskrig.

– Det har vært viktig for meg at det skal være feelgood, et fint sted for leseren å være. Samtidig som jeg ville hente fram en historie som var litt ukjent, forteller Mathiassen.

Og nå har det tyske forlaget Suhrkamp/Insel sikret seg boken. Dagen etter salget til Tyskland fulgte Danmark, og forlaget Alpha etter – med en to-boksavtale.

For tiden skriver nemlig Mathiassen på sin neste bok.

– Jeg tenkte at jeg hadde skrevet en ganske lokal roman, derfor er det en ekstra stor og gledelig overraskelse at romanpersonene mine nå skal få møte lesere i utlandet også. Og ikke minst gir dette meg både motivasjon og inspirasjon til å skrive videre på neste bok, sier forfatteren via pressemeldingen.