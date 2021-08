Hun blir ny ARK-direktør

Gøril Joys Johnsen går fra Coop Norge og blir ny toppsjef i ARK Bokhandel.

Gøril Joys Johnsen er ansatt som administrerende direktør for ARK Bokhandel. Johnsen kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør og konserndirektør for Sømløse kundeopplevelser i Coop Norge.

Johnsen vil også tre inn i konsernledelsen i Gyldendal ASA. Som konserndirektør og administrerende direktør for ARK Bokhandel vil Johnsen ha det overordnede ansvaret for å sikre videre lønnsom vekst for Norges største bokhandel.

ARK har hatt en sterk utvikling de siste årene både gjennom en solid vekst i butikkene og en sterk vekst i netthandelen med mer enn halvparten av alle kundebesøk i de digitale grensesnittene.

Sterk kundeorientering

– Jeg ser virkelig frem til å få Gøril med på laget. Hennes solide erfaring innen handel, sterke kundeorientering og evne til å skape resultater gjennom transformasjon og vekst vil være svært verdifullt for å videreutvikle ARK ytterligere, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Johnsen har vært ansatt i Coop Norge siden 2003 og har hatt en rekke ledende stillinger i selskapet, blant annet som direktør for strategiske prosjekter, konstituert CFO og finanssjef. Som konserndirektør for Sømløse kundeopplevelser har Johnsen blant annet ansvar for strategiutvikling, Coops medlemsprogram, samt alt av teknologiutvikling og drift.

– Et unikt utgangspunkt

– ARK har en sterk kombinasjon av fysiske butikker og digital handel som skaper et helt unikt utgangspunkt for videre vekst i et marked der kundereisen er i stor endring. For meg fremstår denne rollen derfor som en av de aller mest spennende i norsk detaljhandel, og jeg gleder meg stort til å komme i gang sammen med mine nye kollegaer, sier Gøril Joys Johnsen.

Johnsen vil tiltre som konserndirektør og administrerende direktør for ARK Bokhandel

1. oktober.