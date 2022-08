Holmlia får barnebokbibliotek

Deichman Biblo Holmlia åpner neste år og blir landets andre bibliotek der voksne ikke har adgang.

I dag kunngjorde kulturbyråden Omar Samy Gamal at Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand får landets andre rene barne- og ungdomsbibliotek. Dermed tas Biblo-konseptet, kjent fra Biblo Tøyen, ut i en ny bydel.

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å lage nytt Biblo enn på Holmlia. Deichman Biblo Tøyen er på lista over verdens 50 kuleste steder for barn. Det er helt i verdensklasse, og det er et unikt tilbud til barn og unge i Oslo. Når vi har fått til noe så bra, er det klart det frister til gjentagelse, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Biblo skal være et trygt sted for barn, der medarbeiderne er særlig trent for å jobbe med barn.

Jobber tett med lokalbefolkningen

Deichman Biblo Tøyen åpnet i 2016, og har i seks år gitt 10-15-åringer et spesialtilpasset bibliotektilbud. Erfaringene herfra blir sentrale i utformingen av det nye barne- og ungdomsbiblioteket.

– Vi har jobbet tett sammen med folk i bydelen for å finne ut hvordan det nye, oppgraderte biblioteket skal bli, og Biblo-biten vil også være spesialtilpasset behovene til barn og unge på Holmlia, sier Nisrin Maktabi Barkouki, som er seksjonsleder for Deichman Holmlia som også blir oppgradert og større neste år.

Deichman Biblo Holmlia blir for barn mellom 10 og 13 år, mens Deichman Biblo Tøyen er for 10 til 15-åringer.

Oppgraderer dagens bibliotek

Deichman Biblo Holmlia blir 430 kvadratmeter stort, og kommer til å ligge vegg-i-vegg med Deichman Holmlia. Deichman Holmlia kommer også til å bli utvidet fra dagens 1200 til 1600 kvadratmeter, i tillegg til å gjennomgå omfattende oppgraderinger.

– Interiøret blir flunkende nytt, og det blir også romløsningen. Noe av det viktigste vi oppdaget da vi kartla lokalbefolkningens ønsker, var behovet for å dele biblioteket inn i ulike soner for arrangement, barn, stille lesing og så videre, sier Nisrin Maktabi Barkouki.

Avgjørende områdesatsing

En viktig finansieringskilde til prosjektet er Oslo sør-satsingen, som bidrar med 10 millioner kroner. Bydel Søndre Nordstrand spiller en sentral rolle i å utvikle prosjekter knyttet til satsingen, og har vært avgjørende i å utforme planene for Deichman Holmlia og Deichman Biblo Holmlia på en måte som står i samsvar med lokalbefolkningens behov.

– Jeg er veldig glad for at vi med Oslo sør-satsningen kan bidra inn i et så flott prosjekt som Deichman Biblo Holmlia! At barn og unge har gode, trygge og kule steder å være er utrolig viktig for å skape et godt miljø. Her har man hørt på folk i nabolaget og skapt et flott tilbud jeg håper mange generasjoner barn og unge kan få glede av i årene fremover, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).