Gyldendal styrker bærekraft og kommunikasjon

– Gyldendal er i en drivende utvikling, og arbeidet med å tydeliggjøre samfunnsoppdraget vårt og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet blir stadig viktigere, sier Karen Onsager Keiserud, konserndirektør for Kommunikasjon, merkevarer og samfunnskontakt.

Forlaget har ansatt Line Wesley-Holand som bærekraftsansvarlig og Steffen Aagedal som kommunikasjonssjef med særskilt ansvar for media og samfunnskontakt. Camilla Bruseland går dermed over i en annen rolle i konsernet med ansvar for merkevare og posisjonering.

Begge hadde sin første arbeidsdag i Gyldendalhuset den 1. august.

Skal systematisere bærekraftsløftet

– Samfunnsansvar har alltid vært tett knyttet til vårt DNA. Men nå kommer også ytterligere reguleringer og krav til rapportering, og vi må sikre at bærekraftsagendaen vår er tett integrert i alt vi gjør. Her har vi har et potensial for å løfte oss og vi er glade for å ha fått med Line Wesley-Holand med på laget for å hjelpe oss med å systematisere og profesjonalisere arbeidet vårt ytterligere, sierKeiserud.

Wesley-Holand kommer fra stillingen som direktør for næringsliv og internasjonal utvikling i Fairtrade Norge. Der har hun vært ansvarlig for blant annet organisasjonens arbeid rettet mot norsk næringsliv og internasjonalt utviklingsarbeid. Hun har tidligere vært fagsjef for etisk handel i Norges Gruppen og kjenner gjennom dette godt til varehandel, i tillegg har hun jobbet som rådgiver for miljø – og samfunnsansvar i Hafslund. Line har også sittet i styret i Etisk Handel Norge og har god innsikt i hva som kreves for å sikre hensiktsmessig respons på de nye reguleringskravene Gyldendal står ovenfor.

– Jeg gleder meg veldig til å bidra til et nytt bærekraftskapittel for Gyldendal. Som største konsern i den norske bokbransjen følger et stort ansvar, men også muligheter for å bidra til fortsatt bærekraftig omstilling og utvikling i bransjen, sier Wesley-Holand.

– Det klør i fingrene

– Å løfte fram det svært differensierte og innovative arbeidet som foregår i alle konsernets virksomheter blir også en viktig oppgave framover. Derfor er vi glade for å ha Steffen Aagedal med på laget. Hans erfaringsgrunnlag og kompetanse vil bli viktig for oss, sier Keiserud.

Aagedal kommer fra stillingen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Apeland. Han har også jobbet i mange år som journalist i medier som Dagens Næringsliv og NRK samt med mediehåndtering og krisekommunikasjon for Justis- og beredskapsdepartementet, blant annet under terrorangrepet 22. juli. Han kom til Apeland våren 2016 etter å ha jobbet med lanseringen av kultur- og innovasjonshuset Sentralen. Han har også vært innom forlagsbransjen, som manuskonsulent for Cappelen og Tiden.

– Det formelig klør i fingrene etter å få bidra til å vise omverden hvordan Gyldendal kombinerer sine stolte forlagstradisjoner med utrolig mye spennende og fremtidsrettet utviklingsarbeid, sier Aagedal.

– Å skape verdi for enda flere gjennom de produktene og tjenestene vi leverer, er et viktig oppdrag for oss og skal tydeliggjøres gjennom et sterkere fokus på bærekraft, mangfold og kommunikasjon. Begge stillingene er derfor plassert i konsern for å sikre at denne satsingen knyttes til alle virksomhetene som er del av Gyldendal, sier Keiserud.