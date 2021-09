Holmås mot toppen av lyrikklista

LYRISK: Populære Stig Holmås suser rett inn på andre plass av lyrikklista. Helge Torvund rykker også inn. To debutanter blir det og plass til.

Stig Holmås lanserte sin nye diktsamling i midten av august. Tross bare to uker i salg, plasserer Dagene er blitt fortere nå seg helt oppe i ryggen av Trygve Skaug.

Folkekjære Helge Torvund fylte 70-år, 20.august. I anledning dagen slapp Aschehoug jubileumsboka Lyset du treng finst – Dikt i utval. Utvalget har tidligere forlagsjef Trygve Åslund stått for i samarbeid med dikteren. Også denne samlingen har med andre ord hatt få dager ute i salg.

To debutanter er det alltid kjekt å ønske velkommen på lyrikklista.

Priya Baines (f. 1995) er utdannet fra Skrivekunstakademiet i Hordaland og Forfatterskolen i København. Med restene av mine hender er hennes første bok. Kritiker Fartein Horgar i Adresseavisen gir samlingen terningkast fem og sammenligner diktene med ingen ringere enn Yaya Hassans. Horgar skriver at samlingen består av:

Velartikulerte, utsøkt poetiske, sterke dikt om å leve i spennet mellom to kulturer. (…) Samtidig som forfatteren og hennes generasjon strekker seg mot fremtiden og gjør et vedvarende opprør mot konservatismen man har forlatt, viser hun fin forståelse for de gamles lengsel tilbake til en verden de i hvert fall forsto seg på … Boka er en frisk og viktig stemme.

Johanne Engelund Tjøsvold (f.1992) har i likhet med Stig Holmås vokst opp i Bergen. Hun har en master i Skandinavistikk med litteraturvitenskapelig retning fra Universitetet i Uppsala. Dette er en bok om kjærligheten til en mor, en far og en søster, en bok om å vokse opp, en bok om å være ung jente in a man’s world, en bok om bydelen Landås i Bergen og en bok om en frustrerende skriveprosess.

Inspirasjonskildene er mange, stilmessig er Johanne Engelund Tjøsvold fremfor alt inspirert av punk, hiphop, visesang og beat-poesi. Hun lar seg også inspirere av filmer, serier, sosiale medier og ulike former for populærkultur. Johanne Engelund Tjøsvold er en forfatter med et hardt og kompromissløst språk, men det er også et språk som vitner om en stor ømhet for dem hun skriver for.

Boklista for lyrikk: August – 2021 (alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (3) 2 Dagene er blitt fortere nå Stig Holmås Gyldendal 2021 (Ny) 3 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (1) 4 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (4) 5 Du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad & Bjørke 2021 (5) 6 Lyset du treng finst Helge Torvund Aschehoug 2021 (Ny) 7 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (7) 8 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli - Gro Sissel Tveiten (Red.) Aschehoug 2021 (6) 9 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 (2) 10 Med restene av mine hender Priya Bains Oktober 2021 (Ny) 11 Vill iris Louise Glück Oktober 2021 (10) 12 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (8) 13 håper det var verdt det Alexander Fallo Cappelen Damm 2021 (12) 13 Betyr ikke lenger så mye for meg å bety så mye for dere Johanne Engelund Tjøsvold Cappelen Damm 2021 (Ny) 13 Det øde landet T.S. Eliot TransFe:r Forlag 2021 (14)