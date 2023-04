Holder følge med fjoråret – nesten

MÅNEDSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen melder om forlagsinntekter i første kvartal på linje med fjoråret.

Forleggerforeningen har publisert salgsoversikt per utgangen av mars. Tallene for første kvartal er i det store på linje med fjoråret, men viser totalt likevel en liten nedgang på 2 prosentpoeng.

Skole- og lærbokmarkedet viser samlet en nedgang på 3,3 prosent. Skolebøker til kommuner og fylkeskommuner øker med 6,3 prosent, mens lære- og fagbøker faller med så mye som 14 prosent.

Allmennmarkedet viser også nedgang, med kun på 1,4 prosent. Sakprosa viser en nedgang på 7 prosent, mens skjønnlitteratur øker med 6 prosentpoeng.

Pocketboksalget er på linje med fjoråret.

Av bokgruppene er det norsk skjønnlitteratur som viser en oppgang på nesten 90 prosent, men dette kan antagelig henføres til at påsken kom tidligere i år enn i fjor og at krimromanene dermed ble handlet inn i første kvartal, mot andre kvartal i fjor.

Litt snodig i forhold til kvartalstallene fra Forleggerforeningen er det at ARK-kjeden nettopp har meldt om en økning av salget på 6 prosent i første kvartal. Etter hva BOK365 erfarer kan også Norli-kjeden vise tall i overkant av ARK etter samme kvartal.

Noe av forklaringen kan være at bokhandlerne ble sittende med bøker etter det skuffende julesalget, og at disse er blitt solgt med bra margin i første kvartal i stedet for å bli returnert til forlagene. Videre kan økte kostnader for bokhandlene ha medført ekstra incentiv til å ville rydde i vareutvalget. Den nevnte tidligere lagte påsken vil også kunne ha spilt inn.

Kvartalstallene for strømmetjenestene er dessverre forsinket, men forventes i løpet av kort tid.

Alle tallene i månedsstatistikken kan du lese her.