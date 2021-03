Hola, Hansen!

Dag Solstads trilogi om Bjørn Hansen er solgt til Spania. Dermed har hele 25 land sikret seg rettighetene til en eller flere av de tre romanene.

Trilogien om Bjørn Hansen består av Ellevte roman, bok atten fra 1992, 17. roman fra 2009 og Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen fra 2019. Rettighetene til en eller flere av bøkene er solgt til hele 25 land. For Ellevte roman, bok atten ble Solstad nominert til den prestisjefylte Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia.

«Litteratur av høy klasse»

De to første bøkene foreligger nå i samlet utgave her hjemme. Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen er allerede utkommet i Danmark til svært gode kritikker. «Med den tredje og siste romanen om ikke-eksistensen Bjørn Hansen, foreligger et absolutt hovedverk i moderne nordisk litteratur i sin helhet på dansk», ble det slått fast i Information. Weekendavisens Klaus Rothstein skrev at «Bjørn Hansen-trilogien er litteratur av høy klasse. Dag Solstad behersker språket og portrettkunsten med elegant overblikk og en ukunstlet, melodiøs gjenfortellingsprosa som er helt enkel og på samme tid uhyre raffinert”.

Utgitt i 38 land

Solstads forfatterskap har fått mange nye lesere utenfor Norge de siste årene. Han har mottatt fantastiske kritikker blant annet i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. «Den norske forfatteren Dag Solstad er en internasjonalt beundret original, en glitrende stilist med et uforlignelig forfatterskap», heter det i tyske Die Zeits store artikkel om forfatteren fra 2019.

Dag Solstad har helt siden debuten i 1965 vært med på å definere norsk litteratur og den norske litterære offentligheten, og også gjort seg bemerket utenfor landets grenser: I 1989 mottok han Nordisk råds litteraturpris, i 2017 ble han tildelt Svenska Akademiens nordiske pris, og han er blitt nominert til Independent Foreign Fiction Prize tre ganger. Bøkene hans er solgt for oversettelse til 38 land.