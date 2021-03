«Frykter høyere priser og dårlige produkter»

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bonnier vil bli urovekkende stor etter oppkjøpet av Strawberry Publishing.

Det var i november at det ble kjent at Bonnier, som allerede eier halvparten av Cappelen Damm, hadde kjøpt 70 prosent av aksjene i Strawberry Publishing. Kjøpet er imidlertid betinget av aksept fra Konkurransemyndighetene.

Hadde oppkjøpet vært uproblematisk, burde godkjenning ha kommet i februar. Nå vil tilsynet ha ytterligere informasjon, og svar vil nå ikke komme før i slutten av april.

Frykter redusert konkurranse

I følge E24.no er tilsynets foreløpige vurdering at Bonnier Books vil bli urovekkende stort etter oppkjøpet. Til avisa sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, at deres bekymringer om potensielt negative virkninger for forbrukere knytter seg til markedet for både trykte bøker og strømmetjenster:

– Bonnier Books eier halvparten av Cappelen Damm som i dag er i konkurranse med Strawberry Publishing. Våre foreløpige bekymringer er at Bonnier kan bli så store i markedet at det kan gå ut over konkurransen.

– Det dreier seg om «de vanlige» bekymringene ved redusert konkurranse, at prisene blir høyere og produktene blir dårligere. Det er grunnlaget for at vi går over i neste fase, sier Nese til E24.

Bonnier og Strawberry av annen formening

Bonnier Books-sjef Håkan Rudels deler ikke Konkurransetilsynets bekymring. – Vi eier 50 prosent av Cappelen Damm og blir deleier i Strawberry Publishing. Eierstrukturene er helt ulike, og selskapene skal fortsatt være i konkurranse. Vår vurdering er at konkurransen kommer til å styrkes, ikke svekkes, sier han til E24.

Strawberry-sjef Alexander Henriksen vil også nedtone bekymringene og ser lyst på den videre saksgangen: – Konkurransetilsynet har gjort en foreløpig vurdering. Vi er i god dialog med dem, og er meget optimistiske om utfallet. Dersom Konkurransetilsynet er opptatt av konkurransen i bokmarkedet, er dette et oppkjøp som må godkjennes, sier han til økonomiavisa.