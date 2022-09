Den britiske forfatteren og Bookerpris-vinneren Hilary Mantel er død, 70 år gammel.

Det melder forlaget hennes fredag.

Mantel er kjent for å ha skrevet den historiske romanen Ulvetid (Wolf Hall på engelsk), som hun vant Bookerprisen for i 2009. Hun vant også prisen for andre bok i samme serie, Falkejakt (Bring Up the Bodies), i 2012. Også tredje og siste bok i serien ble nominert til prisen.

Hun ble med det den første kvinnen som har vunnet den prestisjetunge Bookerprisen to ganger.

– Hjertene våre er knust

Forlaget HarperCollins melder at Mantel døde «plutselig, men fredelig» omgitt av nær familie og venner.

– Hjertene våre er knust etter dødsfallet til Dame Hilary Mantel, og våre tanker går til hennes venner og familie, særlig ektemannen Gerald, heter det i uttalelsen.

– Dette er et knusende tap, og vi kan ikke annet enn å være takknemlige for de storslåtte verkene hun skrev. De regnes som moderne klassikere. Hun vil bli sterkt savnet.

Blåste liv i sjangeren

Bøkene i Ulvetid-trilogien handler om den engelske tudortiden på 1500-tallet, fra perspektivet til Thomas Cromwell. Mantel har fått æren for å ha blåst nytt liv i sjangeren historiske romaner.

Det har blitt laget både teaterstykker og en TV-serie av bøkene.