Forfatter-skilt for fremtidshåp

Med 56 forfattere og 56 budskap, håper man å sette fokus på klimaspørsmålet.

Denne høsten var klimakrisen et av de store temaene under Bokmässan i Göteborg. Det manes til handling på mange fronter – også innenfor litteraturens verden. I går la svensk bokbransje frem sin klimarapport. Et av de mer synlige tiltakene – i hvert fall visuelt sett – er såkalte Hope Signs. Bokmässan har gitt flere av dagens mest profilerte forfattere, svenske og internasjonale, i oppdrag å skrive protestskilt for klimaet. 56 forfattere er med på tiltaket. Håpet er at et av menneskets mest kraftfulle verktøy – det skrevne ord – også kan ha en effekt.

Hvordan skape håp?

– Håp kommer til å være et stadig mer sentralt begrep for oss mennesker i fremtiden. Stadig flere funderer på hvordan de skal skape håp når konsekvensene av klimakrisen blir stadig tydeligere og det politiske lederskapet svikter, sier Bjørn Wiman, forfatter og kultursjef på Dagens Nyheter. – Håp er resultatet av arbeid, altså ikke noe man får, men som man skaffer seg – gjennom å begynne å tenke, føle og agere på en annen måte.

Jojo-auksjon

Blant de 56 forfatterne som er på dette, finner vi navn som Anthony Doerr, David Lagercrantz, Susanna Alakoski, Naomi Klein, Jojo Moyes, Viveca Sten og Max Porter.

Ett eksemplar av hvert skilt vil bli auksjonert bort via Tradera – og inntektene vil gå uavkortet til den svenske Naturskyddsföreningen og deres arbeid for miljøet. I skrivende stund ser det ikke ut til å ha vært så voldsomt «trøkk» i auksjonen så langt, men ofte tar det ikke av før i innspurten. Auksjonen avsluttes søndag (25. september) kl. 23.59.