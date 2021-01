Het budrunde for Gorman

Norske forlag er i het budrunde for å sikre seg amerikanske Amanda Gormans debutbøker.

Det var hun som stjal showet under Bidens innsettelse. En amerikansk reporter uttalte til og med: «Jeg hadde ikke likt å være den som må på etter henne.» Vår egen «hoppe etter Wirkola», har allerede fått sin amerikanske motsats: Å tale etter Gorman.

Naturlig nok har hennes forestående bokutgivelser også fått stor oppmerksomhet. Debut-diktsamlingen The Hill We Climb Poems (etter innsettelsesdiktet) og barneboken Change Sings: A Children’s Anthem, illustrert av Loren Long, skal etter planen utkomme 21. september 2021. Diktsamlingen blir ifølge forlaget Viking trykket i 150 000 eksemplarer.

Amazon-trippel

Men den store oppmerksomheten rundt Gorman har også gjort at hun utgir en tredje bok i september, The Hill We Climb – en spesialutgivelse som kun vil inneholde innsettelsesdiktet.

Allerede nå befinner alle tre bøkene seg på Amazons bestselgerliste, grunnet et heftig forhåndssalg.

Norsk sluttrunde

Også i Norge er det mange som vil sikre seg Gormans tekster. BOK365 erfarer at det i skrivende stund foregår en het budrunde, hvor fire-fem norske forlag har vært med i kampen om rettighetene.

Ingen av forlagene BOK365 har snakket med onsdag formiddag ønsker å bekrefte at de er med i en auksjon.

Skal vi tro ryktebørsen står slaget nå mellom to store norske forlag i den aller siste runden, og at disse leverte sitt siste bud («final and best offer») i går klokken 12. Hvem som stikker av med seieren er fremdeles usikkert.