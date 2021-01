Charlie ble 2020-vinneren

Fjorårets overraskende nummer 1 i Storbritannia: Charlie Mackesy.

«En varmelampe i corona-tid». Slik betegnet BOK365s anmelder Charlie Mackesys Gutten, muldvarpen, reven og hesten (Fontini) og trillet terningen til en sekser. Nå foreligger fasit for det britiske boksalget i 2020. På topp? Charlie Mackesy og The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.

«- Kanskje den minner oss om hvordan det er å være barn igjen. Kanskje den virkelige verden er komplisert og til dels skremmende. Boka er en trygg havn, kan hende, og folk finner trøst i budskapet.» Det var Mackesys egen teori om salgssuksessen i et intervju med Bok & samfunn før jul.

På plassen bak finner vi The Thursday Murder Club av Richard Osman – som mange norske TV-seere vil kjenne som «my pointless friend Richard» på BBC Brit-suksessen Pointless. Barack Obamas A Promised Land, som ble fjorårets USA-vinner, endte på 6. plass.

Topp 10 salg Storbritannia 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Charlie Mackesy The Boy, The Mole, The Fox and The Horse Ebury 2 Richard Osman The Thursday Murder Club Viking 3 K. Featherstone & K. Allison Pinch of nom Bluebird 4 David Walliams Code Name Bananas HarperCollins 5 Delia Owens Where the Crawdads Sing Corsair 6 Barack Obama A Promised Land Viking 7 Bernardine Evaristo Girl, Woman, Other Penguin 8 David Walliams Slime HarperCollins 9 David Walliams The World's Worst Parents HarperCollins 10 Guinness World Records 2021 GWR

(Kilde: NPD BookScan)