Magiske Amanda Gorman

Lyrisk: Onsdagens innsettelse av Joe Biden som USAs 46. president ble fulgt av en hel verden. Uforglemmelig var det da den 22 år gamle poeten Amanda Gorman, nærmest resitativt, deklamere sitt eget dikt «The Hill We Climb».

Amanda Gorman er født og oppvokst i Los Angeles. Inspirert blant andre av Nobelprisvinneren Malala Yousafzai, debuterte hun i 2015 med samlingen The One for Whom Food Is Not Enough. Gorman har studert sosiologi ved Harvard, og er spesielt opptatt av rasisme, feminisme og av hvordan grupper, eller individer blir strukturelt undertrykt.

Et dikt om håp

Diktet The Hill We Climb handler om den vanskelige veien videre for USA, men at det alltid finnes lys, om vi bare er modige nok til å se det og være det.

Når mye står på spill, når følelser er så sterke at de er vanskelig å gi uttrykk, da står poesien – gudenes tungemål – til hjelp. Dette husker vi her hjemme senest fra dagene etter 22. juli 2011.

Diktet er på dette vis uvanlig i forhold til det vi vanligvis forbinder med poesi, full av pasjon og sterke følelser, iblandet elementer både fra hiphop, rap, slam – og instapoesi. På sett og vis kan vi kanskje spore et dypt engasjement som i dag best kan assosieres til «vår» egen Yahya Hassan.

Sosiale medier eksploderte

Etter framføringen var det, i hvert fall hjemme hos oss, helt stille i stua. Så braket ovasjonene løs. Aldri før har vi opplevd sosiale medier eksplodere i slik begeistring over et dikt. Ikke bare i USA, men over en hel verden. Bare en time etter innsettelsesseremonien steg Gormans følgertall på twitter fra noe over 30 000 til over 300 000, tilsvarende tall er å finne for facebook.

Antagelig var det alt da flere hundre forleggere som kastet seg over tastatur og telefon for å sikre seg nasjonale rettigheter til samlingen. Dagen derpå kom det beskjed om at Penguin Random House hadde sikret seg de engelskspråklige rettighetene, og at forlaget trykker et førsteopplag på 150 000 bøker.

Norsk budrunde avholdt fredag

Her hjemme avholdt Gormans litterære agent allerede fredag formiddag første runde i budgivningen for de norske rettighetene. Vi har god grunn til å anta at alle våre største allmennforlag deltok i budrunden. Penguin har plassert The Hill We Climb i kategorien Young Adult (YA), altså som ungdomslitteratur.

Forlaget som, antagelig i løpet av neste uke, vinner de norske rettighetene vil kunne få med seg unge lesere og et svært spennende forfatterskap for årene som kommer. Men så er da heldigvis ikke ungdomslitteraturen forbeholdt aldergruppen. Vi er mange også av langt eldre årgang, som ser fram til å lese USAs nye nasjonalpoet, Amanda Gorman.

I Svenska Dagbladet skrev i går kommentator Jenny Nordberg:

«I en enda person blev hon själv den allra tydligaste påminnelsen om att USA inte ska räknas ut varken för tidigt eller för gott. Om inte annat för att det skapade henne; detta unga, samlade geni som förmår sätta ord på både förlust och framtid som varje människa kan förstå.»

Her kan du lese hele diktet: The Hill We Climb

Her kan du se framføringen: The Hill We Climb