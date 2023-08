Her er de nominerte til Arks Barnebokpris

Helene Floods barnebokdebut er blant de nominerte bøkene til Arks Barnebokpris.

– De nominerte bøkene handler om alt fra rock, fotball og dataspill, til skumle udyr, magiske krefter og eventyrlig manga. Nå gleder vi oss til at over 10 000 barn skal bli bedre kjent med disse dyktige forfatterne, sier Emilie Jarto, kategorisjef for barne-og ungdomslitteratur i ARK Bokhandel.

Mathias Forus (snart 10 år) er ett av barna som har vært med på å plukke ut de nominerte. Han synes det var gøy, men vanskelig å bestemme seg for hvilken bok han likte best. – Det var mange forskjellige bøker. De var gøye, spennende og kule. Jeg synes det er bra at de er forskjellige, for da blir det morsommere å lese.

Nå skal over 10 000 barn fra 5. til 7. klasse sette i gang med å lese og kåre årets beste barnebok. Prisen blir utdelt i Oslo i november. Fjorårets vinner var boka Kråkeslottets hemmelighet av Arne Lindmo.

De nominerte til ARKs barnebokpris 2023 er:

Udyr av Ingvild Bjerkeland (Cappelen Damm)

Nervepirrende om Abdi og lillesøster Alva som må rømme gjennom skogen etter at moren har blitt drept av udyr.

Historia om Erling Braut Haaland av Ørjan Zazzera Johansen, illustrert av Thomas Kirkeberg (Samlaget)

Morsom og inspirerende om fotballtalentet Erling Braut Haaland som har fortryllet en hel verden.

Edelmot av Victor Sotberg, illustrert av Odin Helgheim (Egmont)

En nydelig illustrert bok om Victor som blir mobbet, men som kan være både sterk og kul i fantasiverdenen Edelmot.

Øya som glitrer i sølv av Helene Flood (Aschehoug)

Et spennende sommereventyr med mystiske grotter, magiske krefter og et skikkelig mysterium.

Jenny Fender av Heidi Marie Vestrheim (Gyldendal)

En skikkelig sjarmbombe fra barnebokdebutant Heidi Marie Vestrheim. Om virvaret mellom barndom og ungdom, men også vennskap, rock og kjærlighet.