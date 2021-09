Her er Booker-kortlisten

Tre kvinner og tre menn er kortlistet til Bookerprisen 2021.

I et digitalt arrangement ble kortlisten til den prestisjefylte Bookerprisen offentliggjort tirsdag ettermiddag. Kortlisten består av tre kvinner og tre menn, hvorav én sørafrikaner, tre amerikanere, én britisk-somalier og en srilansk tamilsk forfatter.

Her er kortlisten til Bookerprisen 2020:

Damon Galgut: The Promise (Europa)

Anuk Arudpragasam: A Passage North (Hogarth)

Patricia Lockwood: No One Is Talking About This No One Is Talking About This (Riverhead)

Nadifa Mohamed: The Fortune Men (Knopf)

Richard Powers: Bewilderment (W. W. Norton)

Maggie Shipstead: Great Circle (Knopf)

Tidligere nominert til prisen

– Kanskje passende for vår tid, deler disse romanene en interesse for hvordan individer er både levendegjort og hindret av krefter større enn dem selv, sa årets juryleder, Maya Jasanoff.

Listen var kuttet fra tretten bøker på langlisten, som juryen igjen hadde valgt ut fra 158 påmeldte romaner, alle utgitt i Storbritannia eller Irland mellom 1. oktober 2020 og 30. september 2021.

Dette er tredje gang sørafrikanske Damon Galgut blir kortlistet til Bookerprisen, og andre gang Richard Powers befinner seg på kortlisten. Ingen av de nominerte har tidligere mottatt prisen.

Tidligere vinner Kazuo Ishiguro var blant forfatterne på langlisten, men han, og syv andre forfattere, kom altså ikke videre.

Kårer vinner i november

Juryen i år bestod av historiker Maya Jasanoff (juryleder), forfatter og redaktør Horatia Harrod, skuespiller Natascha McElhone, tidligere Booker-nominert forfatter og professor Chigozie Obioma og forfatter og tidligere erkebiskop Rowan Williams.

Fjorårets vinner var Douglas Stuarts debutroman, Shuggie Bain.

Forfatterne som er kortlistet vil motta 2.500 pund, og en spesialinnbundet utgave av boken deres. Vinneren offentliggjøres 3. november på et arrangement i BBC Radio Theatre. Prisvinneren mottar 50.000 pund.

Byttet navn i 2019

Man Booker Award ble innstiftet i 1969, og var da forbeholdt romaner skrevet av forfattere i fra Englands Samvelde, Irland og Sør-Afrika. I 2014 ble prisen utvidet til å inkludere alle engelskspråklige romaner som er publisert i Storbritannia.

Prisen skiftet i 2019 navn fra Man Booker Prize, da investeringsselskapet Man Group trakk seg som sponsor av prisen. Prisens nye sponsor er den veldedige organisasjonen Crankstart.