Ønsker seg pep-talk med Jürgen Klopp

DAGENS SOMMERGJEST: Henrik Francke jobber til daglig som litterær agent i Oslo Literary Agency.

Denne sommeren skal han tilbringe i utlandet, og det er en dansk forfatter som ligger øverst i ferielesebunken.

– Du som har blikket vendt ut i verden: Hvilken internasjonal bok har vært din favoritt hittil i år?

– Jeg har ikke lest Anomalien av Herve Le Tellier ennå. Men historien høres fantastisk ut. Og ikke minst, historien rundt er fantastisk: En vel ansett, men tross alt nokså ukjent, eksperimentell forfatter i sekstiårene gir ut en roman som plutselig slår an, selger over en million i hjemlandet, vinner Goncourt-prisen og blir solgt til en hærskare av land. Sånn skal det være.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Først i Tsjekkia, hvor kona mi har familie, et lite sted langt sør-øst i landet mot grensen til Slovakia og Østerrike. Deretter blir det vel litt farting rundtomkring, med et lite strandhogg her og der.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Familien min har en hytte like ved Sandefjord, hvor jeg har vært hver eneste sommer fra barndommen. Jeg trenger ikke være der så lenge av gangen, men jeg må noen turer dit.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg jobber med så mange gode forfattere på Oktober, men jeg tror ingen blir fornærmet hvis jeg sier Krig og fred. Jeg begynte på den i jula og har lest den i små porsjoner gjennom hele våren. Den fikk jo plutselig en grusom og interessant aktualitet underveis i lesningen, men den ville vært fascinerende og gripende uansett. Øverst i bunken nå ligger Tove Ditlevsens Barndom. Ungdom. Gift. Hun har fått et stort løft internasjonalt de siste årene og er blitt en referanse hos utenlandske forleggere jeg snakker med, men jeg har pinlig nok ikke lest noe av henne før.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Det ville vært en helt unødvendig bok, så fortrinnsvis noe veldig kjedelig som ikke vekket nysgjerrighet hos noen. Full fres i mailboksen, kanskje?

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Ja og ja – jeg jobber så lite som mulig, men det er en del møtebooking til høstens bokmesser som må bli gjort.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Stekt makrell, agurksalat, poteter og øl.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jürgen Klopp. Fotballaget til datteren min sliter med disiplin- og motivasjonsproblemer, og som lagleder skulle jeg gjerne hatt en pep-talk før Norway Cup.

– Ditt beste ferieminne?

– Hva det enn er, håper jeg det kommer til å blekne mot Norway Cup.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Kanskje mine gamle kolleger på Tronsmo? Det finnes vel ikke noen bedre bokhandel noe sted. Jeg har ikke vært der på noen måneder, jfr. Tolstoj, men jeg må innom veldig snart og finne meg noe som jeg ikke visste eller hadde glemt at jeg hadde lyst til å lese.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– I jobben min har jeg mye kontakt med småforlag av den heroiske typen, som spesialiserer seg på oversatt litteratur av høy kvalitet, litt som Camino Forlag i Norge. Det føles som det er færre slike her enn i f.eks. Sverige og Danmark. Kunne man gjøre noe for å gjøre det lettere å drive sånne forlag i Norge? Tror jeg ville sett litt på det.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Salget av oversatt skjønnlitteratur går i taket!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– Har du trua, Henrik?

– Og hva ville du ha svart?

Ja, faktisk.