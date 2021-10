Kjersti Myre: Fan av Jón

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Berit Solberg Folden den til salgssjef i Aschehoug, Kjersti Myre, som for tiden har mer enn nok å gjøre med høstens Aschehoug-titler. Men litt lesing på fritiden får hun tid til likevel!

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg og alle de supre salgs- og markedsfolka i Aschehoug mye med å sørge for at våre utgivelser har god synlighet og eksponering der ute – i hele høst og i julesalget. Det er utrolig energigivende med bokhøst! Det å følge med på alle forlags utgivelser, spekulere i hvem som kommer til å bli de store titlene denne høsten, jobbe for å finne nye vinklinger og mulige tiltak, og ikke minst juble for gode anmeldelser og salgstall. Vi jobber også med lyd og strømming, og med planer for vårens titler, det er alltid like spennende når kommende sesongs lister begynner å ta form.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

Det er så mye bra på både eget og andres forlag, at lesing så å si alltid er lystbetont. Utfordringen er tid til lesing. I hverdagen blir det mye manus og lesing av kommende Aschehoug-utgivelser, men har alltid noe på gang som ikke utgis hos oss. Leselysten og ønsket om å lese er nok dessverre ofte mye større enn den faktiske tiden til rådighet til lesing. Men det er jo et slags luksusgode, vil jeg si.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

Vanskelig. Det er så utrolig mange flinke og fine folk i denne bransjen. Men jeg tror jeg benytter denne anledningen til å trekke frem en nær kollega, som om kort tid ikke lenger er bransjekollega, nemlig Mona Ek. Mona er kunnskapsrik, klok, hardtarbeidende, kreativ, raus og har masse integritet. Rett og slett et gangs menneskje, som det heter. Jeg er så heldig å dele kontor med henne nå, og hver eneste dag hjelper hun meg med sine kommentarer og innspill. Hun har også veldig god musikksmak. Fredagene har blitt ‘spille musikk på kontoret dag’ for oss, og jeg plukker opp nye musikktips hver gang. Når hun i tillegg har så masse humor og god fortellerevne, da ender det opp med minst én skikkelig god latter hver eneste dag.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

Jeg har blitt veldig glad i Jón Kalman Stefánsson. Den siste boka jeg leste var Ditt fravær er mørke. Jeg synes språket hans er så utrolig godt å lese, det flyter så godt. Og skildringene av dette hardføre folkeslaget på sagaøya er både varme, kloke, røffe og humoristiske. Naturskildringene er også så gode at det føles som om jeg har vært på de stedene han skriver om.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)

Hvorfor er Gutteboka blitt en så enorm salgssuksess? Fordi dette er en helt unik bok som ikke finnes fra før, en viktig bok for guttene den henvender seg til (og til foreldrene deres) , fordi den med sitt gode faktagrunnlag kombinert med den åpne, ikke-dømmende tonen og de mangfoldige illustrasjonene gir gutta svar på ting som de ellers kanskje ikke vil snakke med noen om – på spørsmål som kan vokse seg til store problemer uten å egentlig være det. Gutta trenger og fortjener en bok om kropp, pubertet, følelser, rumpehår og kjærlighetssorg.

Kjersti utfordrer Anne Liv Hovda Tresselt i Samlaget.