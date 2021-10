Nobel: Dette tror forfattere og forlagsfolk

Nobelprisen i litteratur blir utdelt i dag. Vi har spurt en rekke forfattere og redaktører om hvem de synes fortjener prisen og hvem de tror får den.

I fjor var det poeten Louise Glück som fikk verdens gjeveste litteraturpris. Her hjemme i Norge er hun utgitt på Oktober. Forlagssjef Ingeri Engelstad håper prisen i år går til Dag Solstad.

Rune Christiansen, forfatter og Louise Glücks norske redaktør, tror og håper at Annie Ernaux blir årets vinner.

– Jeg tenker også at Banana Yoshimoto, Jacques Roubaud eller Patrizia Cavalli ville vært verdige vinnere, sier han.

Flasketuten peker på

Forfatter Jan Kjærstad mener det er mange fremragende forfattere å velge mellom, og umulig å forutse hvem det blir.

– Dette er jo en ren og skjær gjettekonkurranse, eller et «flasketuten peker på» hvor det sitter femti verdige forfattere i ring. Hvem det blir, er ganske tilfeldig, sier han, men håper spesielt på én.

– Jeg håper Ngugi wa Thiong’o fra Kenya får prisen. Men jeg tror Mircea Cartarescu fra Romania får den.

Favoritten Anne Carson

Bjørn Aagenes, forlagssjef i Kolon, håper forhåndsfavoritten Anne Carson vinner prisen.

– Både fordi hun er ekstremt god og fordi vi akkurat nå har sendt hennes fantastiske versroman Rød selvbiografi (gjendiktet av Tone Hødnebø) i trykken.

Han har ingen anelse om hvem han tror vinner, men gjetter på Annie Ernaux og Ngũgĩ wa Thiong’o.

Atwood eller Fosse

Forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug, Nora Campbell, håper på Margaret Atwood.

– Komiteen sier at de kun bedømmer litterær kvalitet, og etter den logikken skulle det ikke trekke ned at hun er en nordamerikansk kvinnelig forfatter, til tross for at både Munro og Glück er relativt nyslåtte vinnere. Om de skulle gi den til mesterlige Marilynne Robinson fra USA blir jeg heller ikke sur, sier Campbell.

Hun forteller at bettingselskapene har Margaret Atwood høyt på lista, men synes ikke det er spesielt betryggende.

– Det pleier jo ikke bli Jon Fosse heller – skjønt, det ønsker vi alle velkommen!

Ung, kvinnelig forfatter?

Kjetil Strømme Jørve, forlagssjef i Tiden, har andre navn på blokka.

– Jeg gjetter alltid feil på slikt, så med fare for å ødelegge for en som kunne fortjent prisen, tipper jeg Ngosi Adichie. Av forfattere jeg både har lest mye av og har sansen for, er vel Michel Houellebecq min outsider, sier han.