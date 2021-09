Med Tore på øret

UKAS BOKFJES: Berit Solberg Foldens lese- og lyttebrøk veier tungt på fornøyelse og lett på plikt. Nå er det "Assalamu Alaikum" som kryper inn i øregangene.

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Cappelen Damms Mari Bjørkeng den til Sehesteds plass og Berit Solberg Folden, som denne våren ble ansatt i den nyopprettede stillingen som lydboksjef i Gyldendal Litteratur. Der er hun i ferd med å bli varm i trøya med nye, hyggelige kollegaer, og varm i øret av nyinnlest litteratur.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå har vi en svært stor produksjonstakt med alt det medfører, men som ny er det et privilegium å få lov til å bli kjent med alle de flotte menneskene som Gyldendalhuset byr på. Vi har også en del veldig spennende prosjekter på gang i lydavdelingen, men det må vi komme tilbake til.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg har vært lydbokfan i godt over 20 år, så vanen er at jeg «leser» mye på øret. For meg som har mulighet til å høre/lese bøkene helt ut blir vektskålen tung på fornøyelse. Skal innrømme at det har blitt mange gode Gyldendal-bøker i det siste, men på øret har jeg nå Assalamu Alaikum av og ikke minst med Tore Renberg.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Gjennom 30 år i bransjen er det så veldig mange jeg verdsetter, men la meg trekke fram bokhandler Erik Qvist og sønn Harald som ga meg sjansen fra å pakke Lignings ABC på lageret, via varegruppeansvar, til å bli daglig leder. Ett pauseår fra IT-studier ble til 30+ fantastiske år i bokbransjen. Det var også der jeg oppdaget fortreffeligheten i lydboka Når hendene er opptatt, men hodet er ledig!

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

– Mitt møte med Jan Grue i Jeg lever et liv som ligner deres ble veldig sterkt, det samme med oppfølgeren Hvis jeg faller. Jeg mener at bøkene bør leses av alle voksne mennesker, temaet usynlig merarbeid kan oversettes til mange mennesker som faller utenfor A4-rammen. At teksten ikke oser av eitrende sinne, imponerer meg.

– Hva ville du helst blitt spurt om?

– Hvis det ikke ble bokbransjen, hva ville du gjort i dag da? Da ville jeg endelig begynt å høste frukter av min 33 år gamle tanke om å lage fantastiske bofellesskap for eldre mennesker med «all inclusive» i form av tjenester, sosiale soner og ekstrarom til leie ved familiebesøk.

Berit Solberg Folden utfordrer Kjersti Myre i Aschehoug.