Heier på grønne bøker

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Finn Totland den til Solveig Øye, redaktør i Kagge og J.M. Stenersens forlag, som leser alt fra vinguider og kokebøker til klimabøker, politisk sakprosa og ikke minst favoritt-forfatteren Lena Andersson.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

Nå er det neste års bøker jeg jobber for fullt med. En god miks av illustrerte bøker (jeg kan røpe at det blir mer strikk), og bøker som formidler kloke innsikter om livet og verden.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

Kanskje 70/30? Men det meste er fornøyelse, og jobb- og fritidslesing glir over i hverandre. Vi gir jo ut fornøyelige bøker på Kagge, så Ingvild Tennfjords vinguider og Eyvind Hellstrøms kokebøker ligger både på kontoret og hjemme. Jeg liker å følge med på hva andre forlag gir ut og leser også sakprosa når jeg har fri. Akkurat nå er det to bøker jeg gleder meg skikkelig til å gå i gang med: Mona Ringvejs Landet mot nord og Thomas Reinertsen Bergs Til verdens ende. Krydderets verdenshistorie. Begge har valgt spennende innganger til historien. Sistnevnte bok måtte jeg bare plukke opp på grunn av det uimotståelig vakre omslaget. Press forlag er virkelig best i klassen når det gjelder bokdesign. Ellers er jeg glad i skjønnlitteratur og har Lena Andersson som en favoritt, jeg har lest alt av henne og ser frem til mer.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

Det må bli Ragnfrid Trohaug! I nåværende jobb som forlagssjef for Barn og unge i Cappelen Damm, og i tidligere jobb som barnebokredaktør i Samlaget, har hun vist et usedvanlig glødende engasjement for barne- og ungdomslitteraturen. Å få kommende generasjoner til å bli glad i bøker er vel noe av det viktigste en kan drive med. Dessuten er Ragnfrid ei knakende bra dame som jeg alltid blir i godt humør av å møte.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen av Anne Bitsch gjorde sterkt inntrykk og har det meste av det en god dokumentarbok bør ha. Bitsch fletter sammen de personlige skjebnene med en grundig beretning om hvordan høyreradikale miljøer har kunnet vokse frem i Norge. Alt på en medrivende og etterrettelig måte – og med forbilledlig kildeliste. Ikke overraskende er den Brageprisnominert.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)

Hva har gledet deg mest på bokfronten i det siste? At bøker om klima og natur finner sin plass på bestselgerlistene! Faglig sterke formidlere som Bjørn H. Samset, Anne Sverdrup-Thygeson, Dag O. Hessen, Ole Mathismoen og flere kan koste på seg en stor grønn fjær i hatten og fortjener takk for at de bruker mye av tiden sin på å skrive gode bøker for allmennheten. Det gir grunn til optimisme at forlagene satser på disse utgivelse, at bokhandlerne stiller ut bøkene og at folk leser dem.