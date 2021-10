Gamle og nye helter

UKAS BOKFJES: Redaksjonssjef i Cappelen Damm, Finn Totland, slår et slag for sakprosaen, og røper at han har vært involvert i den nye James Bond-filmen.

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Anne Liv Tresselt den til redaksjonssjef i Cappelen Damm, Finn Totland. Han bruker høsten på ymse prosjekter, inkludert arbeid med naturbøker, ny-lesing av Roy Jacobsen og rorbu-bygging på Bømlo. – Hva jobber du mest med akkurat nå? Nå jobber jeg aller mest med vårens bøker. Jeg har 15 titler om reise og natur som skal ut, så det er nok å holde på med. Jeg får en travel vinter, men det er skikkelig fine prosjekter så jeg gleder meg til å se bøkene i bokhandlene til våren. I tillegg bygger jeg rorbu (eller egentlig akkurat nå er det kai) på Bømlo sammen med broren min, og jeg har akkurat flytta inn i ny leilighet i Gamlebyen og holder på med å pakke ut. – Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse? Jeg leser mye på jobb og mye på fritiden. I høstferien leste jeg om igjen Roy Jacobsens to første bøker i «Barrøy-serien», De usynlige og Hvitt hav. De er helt fantastiske. Og så er jeg skikkelig fan av Storytel. Mange timer av livet mitt går med til å høre på lange, tunge bøker, og når jeg skal sove så hører jeg på lange, kjedelige bøker. De finnes faktisk også på Storytel. Jeg nevner ikke navn her. – Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor? Da vil jeg tenke kollektivt og si alle norske sakprosaforfattere. For en spennvidde! Men om jeg skal personifisere så velger jeg generalsekretær i NFFO Arne Vestbø. Han er også en forfatter jeg har jobbet med, sist aktuell med den fine biografien om verdens første kvinnelige skipsredere, Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen fra Haugesund. Arne gjør en fabelaktig god jobb for sakprosaforfatterne våre. Det trengs! – Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)? Inhabilt svar, men Abid Rajas Min skyld er virkelig glitrende. Ellers så leser jeg fortsatt Kristoffer Uppdals monumentale storverk, Dansen gjennom skuggeheimen. Det er et pågående prosjekt som tar litt tid. – Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart) Er det sant at Cappelen Damms kart over Nordmarka er med i den siste James Bond-filmen, og ble avdelingen i Cappelen Damm invitert på premieren på No Time to Die? Svaret er ja. 0 Delinger