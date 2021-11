En halvtimes skriving om dagen

...er bra for magen?

I en hverdag med streit jobb og tenåringer i hus forsøker Brakfis-forfatter Thomas Framnes å skrive litt hver dag.

Forfatter: Thomas Framnes

Aktuell med: Brakfis 2. Et tonn med tabber

– Hvorfor skrev du akkurat denne boka?

– Boka ble en naturlig oppfølger til den første fortellingen om Matis Brakfis. Dette universet var så gøy å være i at det bare måtte utforskes mer.

– Tre barnebok-favoritter?

– Veldig mange å ta av her, men Ole Lund Kirkegaards Gummitarzan. Eller, egentlig alt av Ole Lund Kirkegaard. Roald Dahl har mye bra, Matilda for eksempel. Og av nyere ting likte jeg Beistet og Bettina av Jack Meggitt-Phillips veldig godt.

– Sjekk ut:

– Reidar-bøkene til Rut Granli.

– Hvordan jobber du?

– I en travel hverdag med streit jobb, tenåringer i huset og livet generelt som tapper tidskontoen, er oppskriften for meg å sette av litt tid til skriving hver dag, om det så bare er en halvtime. Det er så uendelig mye mer enn ingenting. Og da er det nyttig for meg å ha en slags ide om handlingen, eller i det minste en formening om noen nøkkelscener. Men så er det også sånn at veien kan gå utenom disse scenene, og at resultatet blir noe helt annet. Kall det en blanding av plot og fri skriving. Jeg setter karakterene i en forhåndsbestemt situasjon og ser hva som skjer. Det er absolutt mest artig når det tar en vending jeg ikke forutså.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Selv er jeg bare så vidt i stand til å tegne en strekmann. Men heldigvis samarbeider jeg med flinke folk, som Joachim Berg, for eksempel. Han illustrerer Brakfis-bøkene og har en knallgod strek. Denne (bildet) synes jeg illustrerer godt Matis sin evne til å ufrivillig si rare ting til jenta han liker så godt.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?



– Det suser i sivet ga gjenklang hos meg, men livet i Hundremeterskogen var også noe som satte seg fast. Det var noe med Milnes karakterer som gjorde at jeg ofte tok Ole Brumm ut fra hylla.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?



– Mange å velge i der, gitt. Tror jeg går for Doktor Proktor. Han er både klin gæern og genial, så det hadde vært interessant og smakt på kaffen hans.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Hva med Tigergutt? Men kun for én dag!

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Vanskelig å komme opp med en oppskrift på det, men den må jo by på en reise som sitter i en stund. En som trigger fantasien og undring, og som serverer noe som barna på en eller annen måte kan relatere seg til.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Det blir å henge med Harry. Men ikke si det til forsikringsselskapet mitt.