TIDENES BARNEBOK-KARAKTER: Ingunn Aamodt heier på Klatremus i BOK365s kåring av tidenes norske barnebok-karakter.

Denne sommeren inviterer vi i BOK365 leserne våre til å stemme frem den norske barnebok-karakteren de mener er tidenes beste. I den anledning har vi spurt et knippe norske barnebokforfattere hvilke figurerer fra barnelitteraturen de har som sine favoritter.

– Jeg tror jeg må heie på Klatremus. Det var Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen som fikk meg til å oppdage barnelitteraturen. Jeg ble ikke lest for som barn, så jeg var tjue år da jeg leste boken første gang. Jeg ble så fascinert og glad for at det fantes en slikt univers, men også lei meg for at jeg ikke hadde opplevd historien som barn, sier Ingunn Aamodt.

– En trygg voksenfigur som ordner opp

Selv står Aamodt bak den populære karakteren Pulverheksa, som er blant karakterene BOK365s lesere kan stemme frem som sin favoritt.

– Hvorfor tror du Pulverheksa ble så populær?

– Det er vanskelig for meg å si. Men jeg tror det kan ha å gjøre med at Pulverheksa er en trygg voksenfigur som alltid ordner opp. Og hun er inkluderende. Hun ønsker alle velkommen inn i huset sitt – Tyven, Krokodillen, den forfengelige Drømmeprinsen og så videre, og hjelper dem med hva det måtte være. Hun kan trylle, og hun er en heks. Litt skummelt for de aller minste, men likevel ikke.

Og til lesernes store glede: Det blir mer Pulverheksa.

– Jeg har akkurat avsluttet arbeidet med neste bok om Pulverheksa som kommer ut til høsten: Pulverheksa feirer Halloween.

