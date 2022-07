Blomster til Fagskolen

DAGENS SOMMERGJEST: I dag stopper vi for et besøk hos direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz.

I disse dager er det nøyaktig ett år siden Anne Schiøtz (50) overtok som administrerende direktør i Bokhandlerforeningen.

Schiøtz er dog ingen novise i bransjen. Hun er en av bokbransjens mest erfarne rådgivere og arbeidet i Bokhandlerforeningen fram til 2015, i perioder fungerte hun allerede dengang som direktør. Etter en seks års pause – som generalsekretær i slektsforskerorganisasjonen Slekt og Data, var hun i august i fjor tilbake på Bokhandlerforeningens hovedkontor ved Sehested plass i Oslo.

Anne Schiøtz er siviløkonom med blant annet masterprogram i digitalstrategisk ledelse og innovasjon.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Anne?

En god blanding av litt tid i varmere strøk, en solid dose sørlandssommer og noen dager på fjellet.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

En ferie må helst være kombinasjon av å både oppleve noe nytt og å gjøre absolutt ingenting. Hvis sommeren inneholder varme svaberg, bading, sol, fine folk og gode bøker, samt noen nye smaker, lukter og lyder, så er jeg strålende fornøyd.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Vanskelig å svare på som alltid, men et par bøker som jeg leste nylig og som gjorde inntrykk, var Simone de Beauvoirs bok De uadskillelige, samt Den tause planeten av Dave Goulson.

Etterliv av Abdulrazak Gurnah har jeg akkurat fått begynt på, og den skal med. Ellers er en viktig opptakt til ferie å bruke god tid i bokhandelen for å velge sommerens ferielitteratur, så det gleder jeg meg til. Gjerne en klassiker jeg ikke har lest, en slukebok, bøker jeg har hørt om, men ikke rukket å lese, og ikke minst en bok jeg ikke har hørt om, men som bokhandelen anbefaler.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

«Stort sett blid»?

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Automatisk fraværsmelding. Viktig å koble av, få litt nye impulser og være til stede der man er. Men tilgjengelig om det er noe som virkelig haster.

– Og hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Samme hver sommer; nykokte krabber, øl og akevitt.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Både kulturminister, kunnskapsminister og hele kulturkomiteen er hjertelig velkomne til bords når som helst. Fortrinnsvis i bokhandelen. Ellers kunne jeg godt tenke meg å drøfte barne- og ungdomslitteratur med Arne Svingen over en middag.

Han er herved invitert!

– Ditt beste ferieminne?

Umulig å svare på, med årene har det heldigvis blitt så mange fine, forskjellige minner.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Alle de engasjerte og dyktige menneskene som jobber i landets bokhandler, og mine strålende kollegaer fortjener selvfølgelig hver sin blomsterbukett. Hvis jeg bare kan gi en blomsterbukett, så ville den i år ha gått til rektor for Fagskolen for bokbransjen; Cecilie Brun Løwe. Jeg har enda til gode å møte en student som ikke har vært strålende fornøyd etter endt utdannelse! Fagskolen gir unik forståelse og kompetanse på tvers i en bransje som hele tiden utvikler seg. Både skolen og Cecilie fortjener oppmerksomhet for det viktige arbeidet de gjør.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Kulturministeren vår skal ha skryt for å ha satt i gang og planlagt prosesser som er viktige for litteraturen og lesing. Så høsten ville ha handlet om å lande en enkel og fremtidsrettet boklov, satt i gang og inkludert alle i arbeidet med ny leselyststrategi, sørge for penger i statsbudsjettet til bedre skolebibliotek og fortsette det viktige arbeidet for mangfold og likestilling. I tillegg ville jeg jobbet for at blir enklere for kommunen å gjøre flere innkjøp lokalt.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Samlet bokbransje hyller forslaget til ny og enkel boklov

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

I bokbransjedebattene som har pågått siste året, savner jeg å få snakke mer om hvorfor bokhandelen er viktig. Med siste tids hendelser og med den økende polariseringen i verden, så er litteratur viktigere enn noen gang for å gi nye perspektiver og kunnskap, øke kritisk tenkning og bekjempe fordommer.

Bokhandelen spiller en uvurderlig rolle i å samle og tilby et bredt spekter av bøker av, for og om alle. Leserundersøkelsen viser at bokhandelen er det stedet hvor absolutt flest av oss møter boken i det daglige. Derfor er bokhandelen viktig.