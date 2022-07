– Nå ser jeg bransjen som en helhet

– Alt henger selvfølgelig sammen, men alle leddene er mer tydelig for meg nå, sier en av årets uteksaminerte elever fra Fagskolen.

– Eg storkoste meg på Fagskolen, og lærte mykje. Eg har jobba i bokbransjen sidan eg var 19, men det var likevel veldig nyttig. HR, ledelse og salg er nok defintivt den delen av skulen som har gitt meg mest utbytte og som eg merker påvirker dagliglivet i bokhandelen best, sier Elise Cathrin Dalsbotten Solvåg.

Nok et kull er uteksaminert frå Fagskolen for bokbransjen. Og de tidligere elevene er full av lovord om skolen.

– Selv om jeg har vært bokhandler siden 2009, så har jeg i løpet av det siste året forstått hvor stor den lille bransjen vår er. Jeg har lært utrolig mye, og ser på bokhandelen med nye øyne, både når det kommer til salg og service, men også for eksempel markedsføring ut mot kundene. Jeg synes dette er en kjempegod avgjørelse, og håper mange Norli-ansatte vil søke, sier Thina Nordtveit Vebenstad, som til daglig jobber på Norli Lagunen.

Eksamen var høydepunktet

På andre skoler gruer elevene seg til eksamen, men på Fagskolen trekker de frem nettopp det som årets absolutte høydepunkt:

– Hele året var fullt av høydepunkter, men det som rangerer høyest tror jeg må være da vi fikk utdelt bransjeeksamenen og det da gikk opp for meg at jeg ikke bare kunne svare på alle spørsmålene, men at jeg kunne svare godt for meg i tillegg. Det var den eksamenen jeg hadde grudd meg mest til, for jeg var ikke sikker på om jeg klarte å sy sammen alle trådene vi hadde samlet inn i løpet av året, sier Thina Nordtveit Vebenstad.

Det samme sier Trine Louise Ween (27), som snart begynner i jobben som barnebokansvarlig i Norli Universitetsgata.

– Gruppeeksamen var høydepunktet! Har aldri opplevd maken til teamarbeid og samhold. Det var en fantastisk mestringsfølelse.

Bokbad, London-tur og Unge Mungo

– Forfatterkvelden med Vigdis Hjorth og Mona Høvring er kanskje likestilt med bransjeeksamenen. Den kvelden tror jeg aldri jeg kommer til å glemme. For noen damer!, sier Vebenstad, om andre høydepunkt fra året med Fagskolen.

Daniel August Askeland (30), som til daglig jobber med Norli Galleriet i Bergen, er enig:

– Bokbadet med Mona Høvring og Vigdis Hjorth var et absolutt høydepunkt. Sammen med bokbaderen, sørget forfatterne for en magisk kveld, jeg sent vil glemme.

Ungdomsbokforfatter Kaia Kristine Lie (44) trekker derimot frem muligheten for å arbeide med et forlag som spesielt givende:

– Jeg syns hele året på Fagskolen har vært helt fantastisk, så mange fine folk og spennende forelesninger. Høydepunktet var da vi hadde presentasjon for Gyldendal om markedsføring av boka Unge Mungo og fikk veldig gode tilbakemeldinger.

Forfatter Jeanette Semb (50) har også samme oppfatning:

– Å gå på Fagskolen for bokbransjen er et høydepunkt i seg selv. Så utrolig verdifull og nyttig læring dette har vært, og et skikkelig dypdykk i bokbransjen som er en utrolig interessant bransje. Men å reise til London og få oppleve bokhandlene der, og få jobbe med markedsprosjektet til Gyldendal med forfatteren Douglas Stuart, og den nye boken hans Unge Mungo, var kanskje det absolutte høydepunktet.

– Viktig å forså bransjen godt

– Jeg synes det er viktig å få frem at dette ikke bare er en skole for dem som ønsker å jobbe i forlag eller bokhandel. Fagskolen er en ypperlig anledning for oss forfattere til å forstå bokbransjen bedre, og lære hvordan vi kan bruke de ulike leddene i bransjen til vår fordel. I tillegg får man en større forståelse for hva som ligger bak forlags og bokhandleres prioriteringer når det kommer til markedsføring og salg, sier Elin Brend Bjørhei (43). Hun jobber som forfatter og bokanmelder i VG.

Hun legger til:

– Det blir sagt at for å bli forfatter, er det viktig å lese mye. I forlengelsen av dette kan man si at for å kunne overleve som forfatter i dag er det viktig å kunne bokbransjen godt og vite hvordan man skal kunne navigere i den, og her er et år på Fagskolen til stor hjelp, sier Elin.

Blitt mer optimistisk

Vebenstad sier at Fagskolen har gitt henne et bransjeoverblikk:

– Nå ser jeg bransjen som en helhet, ikke bare ut fra mitt eget, eller Norlis, ståsted. Alt henger selvfølgelig sammen, men alle leddene er mer tydelig for meg nå. Alt fra kundeservice, arbeidsoppgaver i butikk og samarbeid med forlag, til markedsføring, forfatterøkonomi, bokloven og støtteordningene. Og ikke minst hvor mange mennesker som hele tiden arbeider for å få litteraturen ut til leserne.

Elise Solvåg (26) fra Norli Standgaten trekker frem økt kunnskap om arbeidsmiljø som noe av det viktigste hun tar med seg fra Fagskolen:

– Det viktigste eg har lært er nok HR, ledelse og salg. Korleis fokusere på en god arbeidsdag for ansatte og gode opplevelser for kunder og korleis dette gir noko positivt til ein sjølv òg.

Elin Brend Bjørhei sier hun ser lysere på fremtiden etter året på Fagskolen:

– Selv har jeg blitt mer optimistisk på bokbransjens og egne vegne etter dette året. Vi befinner oss i en tid som har fantastiske muligheter for forfattere, forlag og bokhandlere. I så måte er det nok det jeg har lært om litteraturpolitikk som har fått meg til å reflektere mest, sier Bjørnhei.

Trykk her for å lese mer om Fagskolen for bokbransjen.