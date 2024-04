Harvard fjerner bokomslag laget av menneskehud

Prestisjeuniversitetet Harvard sier de har fjernet menneskehud fra innbindingen av en bok de har hatt i ett av bibliotekene sine i over 90 år.

I 2014 ble det oppdaget at et eksemplar av boken «Des Destinées de l’Âme» (Sjelens skjebner) – en bok som mediterer over livet etter døden – var bundet inn med huden til en død kvinne.

Harvard opplyser at de har fjernet innbindingen og merker seg «tidligere svikt i håndteringen av boken som objektiverte og krenket verdigheten til mennesket hvis levninger var brukt i innbindingen».

Bokens første eier, legen Ludovic Bouland, skal ifølge universitetet ha tatt hud fra liket av en psykisk syk kvinne som døde av hjerteinfarkt ved et sykehus der han jobbet.

– En bok om menneskets sjel fortjener et menneskelig omslag, skal han ha sagt.

I dag sier Harvard at de ikke har håndterer eierskapet i tråd med universitets etiske standarder.

Harvard, som regnes som det eldste universitetet i USA, har tidligere utnyttet interessen bokens morbide historie. I 2014 ble oppdagelsen av at det var brukt menneskehud i innbindingen omtalt som «gode nyheter for både tilhengere av innbinding med menneskehud, bokfantaster og kannibaler». I et blogginnlegg samme år skrev Harvard at praksisen med å binde bøker i menneskehud tidligere hadde vært forholdsvis vanlig.