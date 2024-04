Kvitebjørn for nye generasjoner

I romjulen får publikum servert en helt ny versjon av Asbjørnsen & Moes klassiske eventyr om Kvitebjørn Kong Valemon, skrevet av Maja Lunde.

– Det er utrolig gøy at «Kvitebjørn» blir kinofilm. Jeg håper og tror dette er en film mange vil glede seg over, både barn og voksne. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg får være med på å gjenskape dette kjente og kjære folkeeventyret til nye generasjoner, sier Maja Lunde.

I Kvitebjørn – Østenfor sol og vesten for måne møter vi den uredde, og eventyrlystne Liv som lengter vekk fra dalen hvor hun bor. I fjellene møter Liv isbjørnen Kvitebjørn, og hun blir både nysgjerrig denne vakre skapningen. I Kvitebjørns isslott vokser et varmt vennskap frem mellom de to, for Kvitebjørn er ikke bare en bjørn, han er også prinsen Valemon, forhekset av en trollkvinne som truer med å ødelegge hele verden. Men kan forbannelsen brytes slik at de kan redde verden og finne lykken…?

– Mitt mest langstrakte oppdrag

Odd Nordstoga har også bidratt til filmen med spesialskrevne sanger.

– Maja Lunde spurde meg for mange år sidan om dette prosjektet. Då eg høyrde om det, og kven som skulle lage det, var eg ikkje i tvil om at eg ville vera med. Det har vore mitt mest langstrakte oppdrag i karriera så langt. Det tek lang tid å lage film. Men så moro det har vore. Veldig stolt av korleis det har blitt så langt, og utruleg glad for at eg fekk sjansen til å lage desse låtane, sier Odd Nordstoga.

Mikkel B. Sandemose er regissør på filmen. Sandemose har også tidligere gitt liv til storslagene eventyr og står blant annet bak filmene «Askeladden i Dovregubbens hall», «Askeladden – I Soria Moria slott» og «Gåten Ragnarok».