 – Ørret og idémøter med barna mine

Hva tror du om sklie fra badet på hotellrommet og rett ut i et badeland ved siden av? Lars Mæhle savner skolene og forfatterbesøk, men har idémøter med barna sine.

– Hvor tilbringer du ferien?

– På hytte i Lesja og gammelt gårdsbruk i Sunndal. Vi rømte fra coronaen i Oslo har vært i Midt-Norge i over en måned nå. Det har blitt mange fjellturer og ørtogførti fisketurer. Barna truet til slutt med å sende klage til statsministeren hvis de måtte spise flere ørretmiddager.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Det kan man trygt si. Dette var året sønnen min på 12 og jeg skulle være med på landsturneringen i sjakk for første gang. Jeg skulle delta i den dårligste gruppen, han to grupper over. Men så ble hele greia naturligvis avlyst.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Familie. Nordmøre.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bunken i ferien?

– Jeg har nettopp lest både Samtale med venner og Normal people av Sally Rooney. Imponerende å skrive så flott og modent om mellommenneskelige forhold, særlig når du er født i 1991! Ellers vil jeg som alltid slå et slag for Ulf Stark. Finere, sårere og morsommere bøker enn hans fins ikke. Han ligger alltid i bunken!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Nyfisket og sprøstekt fjellørret med sunndalspotet og rømme.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Alle medlemmene i Monty Python. Ingen har fått meg til å le så mye.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gitt en blomsterbukett?

— Illustratørene Odd Henning Skyllingstad og Lars Rudebjer, som med utrettelig kreativitet og sitt lune lynne bringer liv til historiene mine (småbarnsseriene Mysteriene i Kråkeslottet barnehage og Dinosaurgjengen). Det ekstra fine er at de er skrudd inn på omtrent samme barnlige energinivå som meg selv.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Her er det naturligvis fristende å legge ved en liste over navngitte barnebokkritikere. Men brennmaneter er ikke helt min greie.

– Hvis du fikk være kulturminister for en dag, hva var det første du ville ha gjort?

– Økt bevilgningene til bibliotekene og skolebibliotekene. De er enere på formidling av litteratur til barn.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Generell normalitet. Å dra rundt på skoler og bibliotek og tøyse og tulle med barn. Å gå i butikken uten å være redd. Å gi folk jeg er glad i en klem.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hva var egentlig den aller siste ideen du skrev ned på notatblokka? Jo, av og til har jeg idemøter med barna mine. Sist kom vi på en fantastisk idé om å starte et banebrytende hotell ved et badeland. I dette hotellet kunne man suse på sklie rett fra badet på hotellrommet — og ned i bassenget! Muligens kan man støte på noen praktiske utfordringer med et slikt konsept (hva f.eks. med de som er i bassenget fra før? Blir de advart med alarm når noen kommer susende?). Men du verden, så gøy det ville vært!