– Har fått et nytt, ungt publikum som har det verre enn henne

Helen Fielding sier at Bridget Jones har funnet et nytt publikum i generasjon Z.

Selv om de har flere problemer enn unge kvinner hadde for 30 år siden, finner de trøst i Bridgets følelser, hevder forfatteren bak de filmatiserte suksessromanene.

– Jeg blir veldig glad når 18- og 20-åringer kommer med bøkene og snakker med meg og sier at de synes det er «trøstende» å le av disse tingene, sa Fielding ifølge BBC da hun gjestet en litteraturfestival.

«Bridget Jones’ dagbok» ble en bestselger i 1996, og ytterligere tre bøker fulgte. Tre er filmatisert og den fjerde blir å se i 2025.

Dagens ungjenter er ifølge «Bridget Jones»-forfatteren den første generasjonen som opplevde å se verden falle fra hverandre under pandemien.

– De er ganske skjøre, men også åpne om følelsene sine. De gråter på badet og legger det ut på Tiktok, sier Fielding, som likevel tror de har det «en million ganger verre» enn Bridget.

– For henne handlet det om gapet mellom hvordan du føler at det forventes at du skal være, og hvordan du faktisk er – en idé om at uansett hvordan du er, så er det ikke helt bra nok og noe du må fikse, sier Helen Fielding.

Dagens unge går inn på Tiktok og ser på filterbehandlede bilder og umulige ting de aldri kan bli, og bekymrer seg på samme måte over kroppene sine, utdyper hun:

– Men samtidig er det et annet lag av skyldfølelse på grunn av kroppspositivitetsbevegelsen. Så de føler seg også mislykket fordi de i det hele tatt tenker på om de har den rette formen. Så det er mer komplisert for den generasjonen.