Horror og romantasy i Frankurt

Sjangrene horror og romantasy er blant de heteste trendene på bokmessen i Frankfurt i år.

Denne uken har verdens største bokmesse gått av stabelen for 76 gang i Frankfurt. Selv om norske forlag ikke lenger sender de store delegasjonene til Hessen-hovedstaden, er agentene i full sving i rettighetssenteret.

Deres britiske kolleger har i Bookseller denne uken meldt at det er et tøffere marked for oversatte titler og at forlag på tvers av landegrensene er avventende med å legge inn bud. Dette er også de norske agentenes erfaring, men de påpeker at det ikke er noe nytt av året.

– Det har vært tøft lenge, men for å være ærlig opplever vi ikke dette spesielt i år. Mange forlag sliter økonomisk, og er kanskje nettopp derfor ekstra ivrige når de finner noe de vil ha, sier Even Råkil i Oslo Literary Agency.

Råkil melder derimot om stor interesse for deres bøker:

– På den skjønnlitterære siden er Carl Frode Tillers Arbeiderhjerte, Kathrine Nedrejord Sameproblemet og Line Baugstøs Evil Grandma titler som selger. Alle er titler som vi har solgt før eller som det er kommet bud under messen. På sakprosa-listen er Ivo de Figueiredos Munch-biografi og Lars Svendsens Dumhet, idioti og dumme idioter som skaper entusiasme. Og så er det morsomt å ha barne- og ungdomsbøker som også verden vil ha. Livet er livsfarlig av Reidar Müller & Sigbjørn Lilleeng er allerede på full fart ut i verden, og nye forlag har kommet til under messen, og Kjersti Synneva Moens Selma gjør så godt hun kan er også solgt over bordet her nede, sier Råkil, og fortsetter:

– Generelt er det stor interesse for graphic novels der ute. Og så gleder vi oss over å ha noen kommende, ikke utgitte bøker som buzzer og redaktører uten møteavtale kommer bort til oss og ber oss om å få være med i loopen når vi begynner å selge. Da vet vi det er noe på gang.

Fikk bud over bordet

– Vi merker at den økonomiske situasjonen påvirker forlag i mange land. Men selv om flere er forsiktige, opplever jeg samtidig at mange er optimistiske og på jakt etter god litteratur – det kom for eksempel et bud på Gaute Heivolls «Min tid i disse skogene» over bordet vårt tidligere i dag, sier Mira Mack Omdahl i Northern Stories.

Hun forteller at det er en stadig større aktivitet i ukene før messen:

– Vi mottok også flere bud i ukene før messen, så det kan virke som forlagene ønsket å sikre seg rettigheter før Frankfurt.

Fortsatt Fosse-interesse

Fosse-agent Gina Winje er også på plass i Frankfurt, og hun melder at det fortsatt er en enorm interesse fra både nye og gamle forleggere hva gjelder Fosses forfatterskap.

– Både eldre titler, men det er også en storartet interesse for Vaim, sier Winje. Vaim er Fosses høstaktuelle tittel, som utkommer i 2026.

Olivia Lasky i Winje Agency utdyper:

– Det er utrolig mye interesse rundt Fosse, selv et år etter Nobelprisen! Fortsatt mange som har lyst på hans gamle bøker (også mye interesse i barnebøkene!), og så har vi allerede fått solgt den nye trilogien til flere land. Ellers har det vært mye interesse for bl.a. Helle Helle, Aslak Nore, Pedro Carmona-Alvarez, og Ole-Kristian Løyning.

Etterspørsel etter horror, romantasy og asiatisk litteratur

Men hvilke titler er det så som buzzer ellers på messen?

– Jeg opplever ikke at det er en bok som er messens «store snakkis», selv om det et par bøker som har blitt nevnt mer enn andre – en tysk 21 år gammel forfatter som har skrevet en historisk roman har blant annet fått en del oppmerksomhet. Det som derimot blir snakket mye om i år, og som også var et tema i Gøteborg, er bruk av AI, sier Mira Mack.

Horror og romantasy er sjangre britiske og amerikanske agenter melder det er stadig større interesse for. Dette merker Råkil:

– Horror er også noe folk nå er på utkikk etter, etter noen år der romantasy har vært det store innenfor det kommersielle.

Han påpeker også at det er en fortsatt stor interesse for japansk og koreansk litteratur:

– Nå er det kanskje ikke oss agenter som får med oss når andre bøker buzzer, men det er ingen bøker her nede som «alle» snakker om, det vi har fått med oss. Generelt er japansk og koreansk litteratur «hot», og var det lenge før Han Kang fikk nobelprisen.