– En drøm i oppfyllelse!

Tegneserieskaper Odin Helgheim har alltid drømt om å lage tegneserier med en kompis. Nå har han tegnet fram TV-profil Victor Sotbergs «Edelmot»-historie.

– Det har vært fantastisk å jobbe med Victor! Jeg har alltid drømt om å lage en tegneserie sammen med en kompis, og nå har det gått i oppfyllelse. Vi har hatt det gøy og lært masse av hverandre, sier Odin Helgheim. Helgheim står blant annet bak den populære «Ragnarok»-serien, og vant Arks barnebokpris med sin debutbok i 2020.

Med bøkene om Edelmot ønsker tegneserieskaperne at gaming skal tas på alvor:

– Jeg hadde ikke så mange venner på ungdomsskolen, og det er nesten litt trist å si, men jeg følte at karakterene i spillverdenen var vennene mine. Der kunne jeg forsvinne inn og være helten, føle meg sterk og kul og spesiell. Noe jeg ikke følte til dagligdags, sier Victor Sotberg.

Inspirert av sin egen oppvekst forteller Sotberg historien om «Edelmot», en tegneserie som er utviklet i et kreativt fellesskap mellom Sotberg og Helgheim, der Sotberg forteller og Helgheim tegner. Handlingen er inspirert av Sotbergs ungdomstid, som har vært åpen om at gaming var viktig for å føle tilhørighet og samhold:

– For meg var gaming et sted jeg kunne rømme til når den virkelige verdenen ble for vanskelig, sier Sotberg.

Nå topper boken barneboksalget i begge bokhandlerkjedene.

Bestselgerlistene for uke 21

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Lucinda Riley mfl. Atlas Cappelen Damm 2 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 3 Samuel Bjørk Hitra Bonnier 4 Kate Morton Hjemkomst Vigmostad & Bjørke 5 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 6 Jojo Moyes I dine sko Bonnier 7 Janne Stigen Drangsholt Winterferie Tiden 8 Alex Schulman Malma stasjon Gyldendal 9 Anita Østerbø Tatt av sviket Vestland 10 Camilla Läckberg Gjøkungen Gyldendal

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Inga Strümke Maskiner som tenker Kagge 2 Torkil Færø Pulskuren Cappelen Damm 3 Bård Wormdal Spionkrigen Aschehoug 4 Helene Myhre Tur-retur Norge på nye eventyr Bonnier 5 Stig Millehaugen Gjerningsmann Press 6 Dag Terje Solvang Våre best bevarte hemmeligheter DNT 7 Ingrid Bergtun mfl. Sy din egen fæstdrakt Fæbrik 8 Julie Valsø Det ordner seg Kagge 9 Johann Hari Stjålet fokus Cappelen Damm 10 Harry I skyggen Kristoffersen Publishing

Topp 10 – Ark – Barn og ungdom – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Victor Sotberg Edelmot Egmont 2 Beate Engelschiøn mfl. Pengeboka Spartacus 3 Jeanette Lane Det store pannekakeløpet Egmont 4 Sam Taplin Kjæledyr Gyldendal 5 Victor Nordahl Skogen Egmont 6 Knut Næsheim Du tuller, Fantus Vigmostad & Bjørke 7 Beatrix Potter Petter Kanin og vennene hans Vigmostad & Bjørke 8 Elias Våhlund mfl. Den lengste natten Kagge 9 Lars Mæhle Monsterkrokodillen Kagge 10 Peppas bok om følelser Gyldendal

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Lucinda Riley; Harry Whittaker Atlas Cappelen Damm 2 Thomas Korsgaard Hvis det skulle komme et menneske Bonnier 3 Valérie Perrin De tre Cappelen Damm 4 Kate Morton Hjemkomst Vigmostad & Bjørke 5 Anita Østerbø Tatt av sviket Vestland 6 Lars Ramslie Fjellet, geværet, vannet Oktober 7 Janne Stigen Drangsholt Winterferie Tiden 8 Samuel Bjørk Hitra Bonnier 9 Camilla Läckberg Gjøkungen Gyldendal 10 Stefan Ahnhem En helt annen historie Aschehoug

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Helene Myhre Østervold Tur-retur Norge Bonnier 2 Inga Strümke Maskiner som tenker Kagge 3 Torkil Færø Pulskuren Cappelen Damm 4 Harry I skyggen Kristoffer Publishing 5 Silje Baarli Salvesen Gråt Cappelen Damm 6 Lisbeth Bjørndal Festdrakter du syr selv Cappelen Damm 7 Ingrid Bergtun; Ingrid Vik Lysne; Mari Nordén; Jenny Skavlan Sy din egen fæstdrakt Fæbrik 8 Gry Hammer Gladere mage, gladere deg Cappelen Damm 9 Jo Røislien TENK før du snakker Bonnier 10 Bård Wormdal Spionkrigen Aschehoug

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 21 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Odin Helgheim; Victor Sotberg Edelmot Egmont 2 David Skaufjord Lik og del Egmont 3 Beate Engelschiøn; Jenny Lund Pengeboka Spartacus 4 Sam Taplin Kjæledyr Gyldendal 5 Elias og Agnes Våhlund Den lengste natten Kagge 6 Victor Nordahl Skogen Egmont 7 Min første let-og-finn lydbok med dyr Vigmostad & Bjørke 8 Knut Næsheim Du tuller, Fantus Vigmostad & Bjørke 9 Nikki Upsher I jungelen Gyldendal 10 John S. Jamtli Tungtvannsaksjonen Strand

Her er bestselgerlistene for uke 20.