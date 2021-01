Gyldendal utgir Bridgerton-serien

Netflix-suksessen kommer på norsk i bokform.

I romjulen lanserte Netflix en ny «guilty pleasure»-serie: Bridgerton. Serien baserer seg på suksessbøkene av Julia Quinn, og følger Bridgerton-familien i England tidlig på 1800-tallet. Nå kommer de på norsk.

– Julia Quinns Bridgerton ser ut til å ha fanget noe i tidsånden – vi lever nå i en hverdag som kan føles tung og ustabil, og da er det å kunne drømme seg vekk til en annen verden, til ballsaler og romantikk, kanskje både befriende og viktig. Vi i Gyldendal er strålende fornøyde med å ha sikret oss rettighetene til denne bokserien, forteller redaktør Anne Louise Morseth-Nordbryhn.

Kommer til sommeren

Den dampende romansen mellom Daphne Bridgerton og Duke Hastings har tatt verden med storm, og serien er allerede blitt en stor snakkis. Netflix meldte tidlig i januar at serien trakk til seg hele 63 millioner senere, og at den var den femte mest populære Netflix-original serien noensinne.

Det er selveste Shonda Rhimes, skaperen av Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal og How to Get Away with Murder, som står bak den mye omtalte Netflix-serien.

Nå kommer serien ut i sin helhet på norsk, og de første bøkene dukker opp allerede til sommeren. Deretter lanseres de resterende i hyppige intervaller.

Det er totalt 8 bøker i serien.