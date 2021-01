Christiane F. er tilbake

Denne våren blir en nytolkning av den tyske åttitalls-klassikeren å se på norske skjermer.

– Christiane F. er en legende. Alle assosierer et eller annet med hennes navn, alle har en mening. På tidlig 80-tall åpnet Uli Edels ikoniske film en luke inn til et ukjent univers, som mange ikke visste at eksisterte. Men det universelle spørsmålet om å finne sin plass i livet er fortsatt en stor del av å være ung i dag, sier Philipp Kadelbach, regissør og kreativ produsent.

Til våren er det premiere på den tyske originalserien fra Viaplay Vi barna fra Bahnhof Zoo, en nyprodusert dramaserie på åtte episoder om unge mennesker som prøver å finne sin egen identitet i en verden av narkotika og fristelser.

– Vi barna fra Bahnhof Zoo fokuserer på nuet, nærværet, stemningen i tiden, de spontane følelseutbruddene. Det er en hyllest til motet og hungeren etter eventyr og å hensynsløst gi seg hen, sier Kadelbach.

Serien er en ny tolkning av den selvbiografiske boken fra Christiane F. Vi barna fra Bahnhof Zoo har premiere på strømmetjeneste Viaplay til våren 2021.

– Serien fortjener et stort publikum

I 1981 skapte filmen Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Norsk tittel: Å være ung er for jævlig) internasjonal debatt med sin ærlige skildring av rebelske tenåringer i en verden av dop og prostitusjon. Dramaserien Vi barna fra Bahnhof Zoo er en helt ny tolkning av Christiane F. sin bok om unge mennesker som forviller seg inn i Berlins uteliv, med dopromantikk og døgnåpne nattklubber.

Viaplay Original-serien følger Christianes søken etter tilhørighet sammen med en gruppe tenåringer som tilbringer tiden i Vest-Berlins uteliv og ved det daværende tog-knutepunktet Berlin Zoologischer Garten.

– Dette er en utrolig sterk og vanskelig historie som handler om å vokse opp, og uten å vike for mørket er den fortalt på en fantastisk måte. Den handler ikke kun om unge som roter seg bort i narkotika, men også om hvordan vennskap kan være en befrielse fra det som er vanskelig. Noe som berørte meg sterkt er også skildringen av hvordan utsatte unge kvinner er når de tar sine første steg i voksenlivet. Serien fortjener et stort publikum, for det er en allmennmenneskelig fortelling som berører både unge og voksne, sier Filippa Wallestam, EVP & Chief Content Officer i NENT Group.

Bowies musikk i sentrum

Serien vil gjennom sine åtte episoder gå dypere til verks for å portrettere både de unge personenes opplevelser, samt foreldrene som ufrivillig og hjelpeløst opplever at barna sklir fra dem.

Seriens hovedroller spilles av en gruppe unge skuespillere som er i starten av sine respektive karrierer, deriblant Jana McKinnon, Lea Drinda, Jeremias Meyer og Sebastian Urzendowsky.

I filmen fra 1981 spilte David Bowie seg selv, mens han i tillegg stod for deler av filmmusikken. I den kommende dramaserien vil nok en gang Bowies musikk spille en rolle i historien.