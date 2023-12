Riksteatret feirer 75 år – spiller på 75 kulturhus

Riksteatret reiser på storturné, og tar blant annet med seg en forestilling bygget på storsuksessen "Bare Elling".

Riksteateret feirer 75 år, og tar med seg et bredt tilbud forestillinger til publikum på 75 steder i hele landet.

– Akkurat nå er det viktig å kunne gi publikum noe å glede seg over, sier teatersjef Arne Nøst.

Nylig slapp Riksteatret jubileumsprogrammet, og kan allerede fortelle om stor pågang fra publikum. Blant stykke som spilles, finner vi det kjente Elling-universet.

– I anledning jubileumsåret er det hyggelig å ta fatt på et helt nytt teaterstykke bygget på Elling-universet, sier informasjonssjef Mette Hægeland Blom.

Per Christian Ellefsen tilbake som Elling

I jubileumsåret skal Riksteatret kaste lys over det anerkjente Elling-universet, som er basert på romanen av Ingvar Ambjørnsens siste Elling-roman, Ekko av en venn.

I år er det 30 år siden den første Elling-romanen, Utsikt til paradiset, kom ut, og 25 år siden det første teaterstykket om Elling så dagens lys på Oslo Nye Teater.

– Fortellingen om Elling har gått sin seiersgang kloden rundt både som film og teater. Hans appell er utvilsomt universell, sier Hægeland Blom.

Elling skal også denne gangen spilles av Per Christian Ellefsen, mens Anne Marie Ottersen spiller enkefru Annelore Frimann-Clausen som Elling bor til leie hos.

Informasjonssjefen tror stykket har suksess fordi det er et univers- og en figur som treffer mange.

«Bare Elling er en morsom og gripende skildring av et ensomt menneske med

mange meninger og sterke nevroser, som svært mange vil kjenne seg igjen i. Enten

du er trofast tilhenger av Ingvar Ambjørnsens Elling-univers eller nykommer i hans

verden, vil du få en teateropplevelse som berører hjertet og får deg til å tenke. I møte

med Elling blir vi alle litt mindre alene,» heter det i en pressemelding.

I år mottok også forfatteren Ingvar Ambjørnsen Hedersprisen.

Stykket er skrevet av Axel Hellstenius fritt etter romanen Ekko av en venn og utvalgte Elling-blogger av Ingvar Ambjørsen.

Variert og langstrakt

Riksteateret tar også med seg en helt ny forestilling om Bonnie & Clyde, familieforestillingen Det mørke fortet – Et Minecraft-eventyr der seks lokale barn får være med i forestillingen og spille Mindcraft live, Et glass til, Fantorangen og Jakten på prinsessa, og en dampende erotisk kjærlighetshistorie med tittel Per Hansen – en trofast mann. Liv Gulbrandsens suksessforestilling fra Nationaltheatret Hold kjeft, det er Ibsen skal også på turné.

– Vi spiller fast på 75 kulturhus i hele landet. Vi tar forestillinger til svært mange små steder som mange aktører aldri kunne gjort, sier Hægeland Blom.

Riksteateret skal gjennom hele 2024 spille på steder som vanligvis ikke har store teatertilbud. For eksempel på steder som Florø, Finnsnes, Otta, Lyngdal og Vadsø og andre steder utenfor storbyene.

Ideen bak etableringen av Riksteatret var at alle i det ganske land skal kunne få et teatertilbud der de bor.

– Vi ser at publikum setter pris på å oppleve teater i nærheten av der de ønsker å bo, sier informasjonssjefen og legger til:

– Teater er for alle, men også for folk som ikke ellers ville hatt mulighet til å gå. Vi har derfor en rekke rabattordninger som gjør det mulig for alle å oppleve teater – uansett hvem du er eller hvor stor lommebok du har. Også lærere i ungdomsskole, VGS eller folkehøgskole kan ta med seg elevene sine gratis på teater på kveldstid. Slik kan de få oppleve teater sammen med andre folk fra mange ulike generasjoner.

Teatersjefen Arne Nøst legger til:

– Vårt ønske er å være en brobygger mellom kulturer, generasjoner og perspektiver. Når virkeligheten ute i verden og hos mange i Norge er så mørk, er det viktig å kunne gi mennesker noe å glede seg over, sier teatersjefen.

HER kan du lese mer om hva Riksteateret tilbyr gjennom jubileumsåret.