Gyldendal i digital medvind

2019-TALLENE: – Uten investeringene i Fagfornyelsen, ville dette vært et av de aller beste Gyldendal-årene, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

«I skate to where the puck is going to be, not where it has been.» Sitatet til Canadas store sønn, ishockey-esset Wayne Gretzky, er et av Gyldendal-konsernsjef John Tørres Thuvs personlige favoritter.

– Leserne og kundene beveger seg hurtigere enn noen gang og kampen om tiden og oppmerksomheten blir stadig større, da er det viktig å forsøke å forstå bevegelsene, sier Thuv. Tilsynelatende har Gyldendal klart å lese puckens ferd over isen. Forlagskonsernet har vært både investeringsvillige og investeringsdyktige de siste årene, og man skal bla langt bakover for å finne det siste skrinne Gyldendal-året.

Øker omsetningen

Også i fjor klatret Gyldendal omsetningen, fra 2151 mill. kr i 2018 til 2213 mill. kr i 2019. Det i et norsk bokmarked som ifølge Thuvs egne beregninger var ned om lag 3 prosent, til 5 mrd. kr, i 2019. Konsernets bunnlinje blir noe skrinnere – 158 mill. i 2019 mot 164 mill. foregående år, viste tallene som ble fremlagt i dag – noe som blant annet forklares av blytung satsing på Fagfornyelsen.

– Vi har investert rundt 150 millioner kroner i nye læremidler de siste årene, og det meste er tatt over driften, sier Thuv.

Digital treffsikkerhet

– Lønnsomheten må bli bedre, det er krevende i mange av delmarkedene og det er nødvendig å investere. De neste årene skal Gyldendal øke inntjeningen og se enda bedre driftsresultater, sier John Tørres Thuv.

Digital treffsikkerhet er blant forklaringen til de gode tallene de siste årene – med suksesshistorier som Salaby, Rettsdata, adaptive læremidler som Multi Smart Øving, og ikke minst et fyldig ARK-venn-register med 1,4 mill. profiler.

I 2019 kom nærmere halvparten av Gyldendals inntekter fra deres 3 millioner abonnementer, lisenser og medlemskap. Hvis vi tar høyde for noe overlapp, har rundt halvparten av den norske befolkningen abonnementer, lisenser og medlemskap i en Gyldendal-satsing.

Historier og kunnskap

Det skjer store endringer i varehandelen, men Thuv registrerer at konsernets bokhandelkjede svømmer bra i krevende tider:

– I ARK Bokhandel ser vi en formidabel vekst i netthandelen, antall besøk på ARK.no økte i 2019 med 50 prosent, og denne kanalen er nå blant de mest besøkte norske digitale markedsplassene uansett bransje. Samtidig er det imponerende at ARK-butikkene har organisk vekst.

– De digitale flatene utvider markedene, gir større bredde og økt tilgjengelighet. Gyldendal solgte flere bøker enn noen gang, og digitalt innhold og tjenester har samtidig kraftig vekst, fastslår Thuv. – Historiene og kunnskapen vi skaper og formidler finner stadig nye former og veier frem til leserne. Vi er i større grad blitt en leverandør av innhold og tjenester, og er i mindre grad bare et bokkonsern.

Dobbel Nobelpris

Hva så med husets egen forlagsvirksomhet?

– Vi klarte nær å matche et fabelaktig godt 2018, vi hadde flest titler på listene og bredden var god. Lønnsomheten var noe svakere og slik sett kan fjoråret beskrives som et «mellomår», sier Thuv.

Gyldendal høstet flere viktige litterære priser i fjor, blant dem Tarjei Vesaas’ debutantpris som gikk til Lars Svisdal og Nobelprisen i litteratur for 2018 og 2019 gikk til to av forfatterne fra Gyldendals oversatt-liste: Olga Tokarczuk og Peter Handke. Gyldendal er det forlaget i verden med flest nobelprisvinnere i «stallen», totalt 60.

– Fremtidens vinnerformel?

– Fortsette å være nysgjerrige, levere høy kvalitet og samtidig ikke være redd for å eksperimentere, fastslår John Tørres Thuv.